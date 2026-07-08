भारत में कई ऐसी खूबसूरत जगहें हैं जहां घूमने के लिए हर साल बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत पहाड़ों, हसीन वादियों और मनमोहक समुद्र तटों से घिरा यह देश अपने अंदर एक समृद्ध इतिहास और संस्कृति समेटे हुए है। इन्हीं में से एक महाराष्ट्र के सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा चिखलदरा है, जो राज्य का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, जहां कॉफी की खेती होती है। यहां की हरियाली और हसीन वादियों को देखकर बार-बार आने का मन करता है।

यहां का ठंडा मौसम, उपजाऊ मिट्टी और अच्छी बारिश कॉफी की खेती के लिए बेहद अनुकूल है। हरी-भरी कॉफी की खेती के साथ चिखलदरा अपनी गहरी घाटियों, घने जंगलों और शांत वातावरण के लिए भी जाना जाता है। मानसून में यहां की प्राकृतिक सुंदरता और भी निखर जाती है। धुंध से ढकी पहाड़ियों का नजारा देखते हुए आप कुछ देर सुकून के पल बिता सकते हैं।

चिखलदरा के कॉफी बागानों में घूमते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से कॉफी की पारंपरिक रूप से खेती की जाती है। कॉफी की खेती स्थानीय कोरकू आदिवासी समुदाय और छोटे किसान करते हैं। बागानों में घूमने के दौरान आप यहां की संस्कृति और परंपराओं को करीब से देख सकते हैं। कॉफी के बागानों के अलावा चिखलदरा के आसपास कई और खूबसूरत जगहें हैं, जहां आप प्रकृति के शानदार नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं।

1- हरिकेन पॉइंट

हरिकेन पॉइंट अपनी हरी-भरी घाटियों के लिए जाना जाता है। यहां से आप हसीन वादियों का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। खासकर मानसून के दौरान यहां तेज हवाएं और बारिश का रोमांचक अनुभव कर सकते हैं।

2- पंचबोल पॉइंट

चिखलदरा के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक पंचबोल पॉइंट भी है। यहां पांच पहाड़ियां मिलकर एक विशाल और गहरी घाटी बनाती हैं, जहां से आप सतपुड़ा की पहाड़ियों का शानदार नजारा देख सकते हैं। इसका पंचबोल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि, अगर आप यहां जोर से चिल्लाते हैं, तो आपकी आवाज पांच बार गूंजकर वापस सुनाई देती है। सुबह के दौरान यहां का नजारा काफी शानदार होता है।

3- मोजारी पॉइंट

मोजारी पॉइंट से आप पहाड़ियों के ऊपर तैरते घने बादलों का मनमोहक नजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। यह जगह घूमने के साथ फोटोग्राफी के लिए भी काफी लोकप्रिय है।

4- गविलगढ़ किला

यह एक ऐतिहासिक पहाड़ी किला है, जिसे करीब 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला अपने प्राचीन पत्थर की वास्तुकला और फारसी शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है।

5- यहां भी जाएं घूमने

चिखलदरा में भीमकुंड पॉइंट, शक्कर झील और कालापानी झील जैसी कई खूबसूरत जगहें भी हैं। यहां की हरियाली मन को सुकून देने वाली होती है। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र के आसपास रहते हैं, तो 3-4 दिन की छुट्टियों में चिखलदरा घूमने का प्लान बना सकते हैं।

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