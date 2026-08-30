भारत में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस मौके पर काफी लोग व्रत भी रखते हैं और पूरे दिन भक्ति-भावना में डूबे रहते हैं। इस दौरान लोग अपने घरों को भी सुंदर तरीके से सजाते हैं। कहीं झूला तैयार होता है, तो कहीं भगवान श्रीकृष्ण की छोटी मूर्ति को सजाया जाता है। अगर आप भी इस जन्माष्टमी को यादगार बनाना चाहते हैं तो इन सात तरीकों से सजावट कर सकते हैं।

इस तरह सजाएं झूला

जन्माष्टमी पर झूले का खास महत्व होता है। कान्हा के जन्म के बाद लोग उन्हें पालने में झूला झुलाते हैं। ऐसे में आप लकड़ी या पीतल के छोटे झूले को फूलों, मोतियों और रंगीन कपड़ों से सजाकर उसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं।

फूलों से करें सजावट

पूजा वाली जगह को आप फूलों से एक सुंदर रूप दे सकते हैं। इसके लिए दीवार पर गेंदे, गुलाब और चमेली के फूलों की लड़ियां लगा सकते हैं। साथ ही केले के पत्ते और आम के पत्तों का भी सजावट में इस्तेमाल कर सकते हैं।

मोर पंख लगाएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण को मोर पंख बहुत प्रिय होता है। सजावट के लिए आप मोर पंख का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए फूलों की माला, पूजा की थाली या पीछे की दीवार पर फूलों की लड़ियों के साथ मोर पंख भी लगा सकते हैं।

खास तरह से बनाए मटकी

जन्माष्टमी के मौके पर आप मटकी से भी सजावट कर सकते हैं। इसके लिए पूजा घर में मंदिर के दोनों किनारों पर दो मटकियां रखें। मटकियों को रंगकर उनमें फूल रख सकते हैं। इसके साथ बांसुरी, मोर पंख और छोटे घुंघरू लगाकर मटकी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।

रंगोली बढ़ाएगी घर की शोभा

भारत में प्राचीन समय से ही त्योहारों के मौके पर रंगोली बनाने की परंपरा चली आ रही है। जन्माष्टमी के मौके पर आप भी अपने घरों में रंगोली बनाकर सजावट कर सकते हैं। खासकर पूजा घर में लड्डू गोपाल के पैरों के निशान वाली रंगोली बना सकते हैं। रंगोली में आप फूलों की पंखुड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं।

लाइट्स से सजाएं पूजा स्थल

लाइट्स जहां भी लगाई जाती हैं, वहां की सुंदरता बढ़ जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूजा घर को आप पीली या गर्म रोशनी वाली फेयरी लाइट्स से सजा सकते हैं। इसके साथ ही झूले, फूलों की सजावट और पूजा वाली जगह के आसपास इन्हें लगा देने से यह जगह और भी आकर्षक लगती है। खासकर रात में पूजा स्थल काफी खूबसूरत नजर आता है।

माखन-मटकी कार्नर से बढ़ाएं शोभा

भगवान श्री कृष्ण को प्यार से माखन चोर भी कहा जाता है। उन्हें माखन बहुत प्रिय है जिसके चलते इसका भोग भी लगाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर आप माखन-मटकी कार्नर थीम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ी मिट्टी की मटकी को सजाकर उसमें रुई या सफेद कपड़े से माखन जैसा लुक दें। पास में छोटी मटकी, बांसुरी और लड्डू गोपाल की बाल मूर्ति रखें। इससे वहां का माहौल भक्तिमय और आकर्षक नजर आएगा। ऐसे में आप इन कृष्ण जन्माष्टमी पर इन आसान तरीकों से अपने पूजा स्थल और घर की सजावट कर सकते हैं।

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