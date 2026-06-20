असम का प्रसिद्ध अंबुबाची मेला इस वर्ष 22 जून से 26 जून तक आयोजित किया जाएगा। यह देश के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु, साधु-संत और तांत्रिक साधक गुवाहाटी स्थित मां कामाख्या मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार भी असम सरकार और मंदिर प्रशासन ने मेले की तैयारियां तेज कर दी हैं। अनुमान है कि आठ लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे। अगर आप भी अंबुबाची मेले के दौरान गुवाहाटी जाने की योजना बना रहे हैं, तो कामाख्या मंदिर के अलावा शहर की इन खास जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।

कामाख्या मंदिर

गुवाहाटी की पहचान और अंबुबाची मेले का मुख्य केंद्र कामाख्या मंदिर भारत के सबसे पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। मान्यता है कि यहां देवी सती का योनि भाग गिरा था। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर धार्मिक महत्व के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी का शानदार नजारा भी प्रस्तुत करता है।

उमानंद द्वीप

उमानंद द्वीप, जिसे पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है, गुवाहाटी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। शहर से छोटी फेरी यात्रा के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है। द्वीप पर स्थित उमानंद मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहां का शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। यह दुर्लभ गोल्डन लंगूर और कई पक्षी प्रजातियों का भी आवास है।

असम स्टेट म्यूजियम

यदि आप असम की संस्कृति और इतिहास को करीब से जानना चाहते हैं, तो असम स्टेट म्यूजियम जरूर जाएं। यहां प्राचीन मूर्तियां, हस्तलिखित पांडुलिपियां, पारंपरिक वस्त्र और पुरातात्विक अवशेष संग्रहित हैं। यह संग्रहालय असम की जनजातीय विरासत और सांस्कृतिक विविधता को समझने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है।

गुवाहाटी प्लैनेटेरियम

एमजी रोड पर स्थित गुवाहाटी प्लैनेटेरियम खगोल विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए शानदार जगह है। वर्ष 1994 में स्थापित यह भारत के सबसे पुराने प्लैनेटेरियम में से एक है। यहां मॉडर्न प्रोजेक्शन सिस्टम और डोम थिएटर के माध्यम से अंतरिक्ष और ग्रह-नक्षत्रों से जुड़ी रोचक जानकारी दी जाती है।

ब्रह्मपुत्र नदी में बोट राइड

गुवाहाटी की यात्रा ब्रह्मपुत्र नदी की सैर के बिना अधूरी मानी जाती है। सुबह या शाम के समय नाव की सवारी करते हुए नदी के शांत जल और ठंडी हवाओं का आनंद लिया जा सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य यहां बेहद मनमोहक दिखाई देता है।

पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य

गुवाहाटी शहर से लगभग 45 मिनट की दूरी पर स्थित पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य एक सींग वाले भारतीय गैंडे (वन-हॉर्न्ड राइनो) के लिए प्रसिद्ध है। यहां जंगल सफारी के दौरान गैंडों के अलावा तेंदुए, जंगली सूअर और विभिन्न पक्षियों को भी देखा जा सकता है। प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

फैंसी बाजार

अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो फैंसी बाजार जरूर जाएं। इसे गुवाहाटी का सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजार माना जाता है। यहां से आप असम सिल्क, बांस से बने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल ज्वेलरी और स्थानीय स्मृति-चिह्न खरीद सकते हैं।

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