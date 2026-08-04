बारिश का मौसम कई लोगों को पसंद होता है लेकिन घर की साफ-सफाई करने वाले लोगों के लिए कई बार यह परेशानी का कारण बन सकता है। नमी, सीलन, बदबू और दाग-धब्बों की वजह से घर गंदा दिखने लगता है। ऐसे में घर को फ्रेश और साफ रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इस मौसम में घर की सफाई को आसान बनाना चाहते हैं, तो बोरेक्स पाउडर की मदद ले सकते हैं। सही तरीके और सावधानी के साथ इसे घर की सफाई में कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है।

बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल करते समय बरतें सावधानी

घर की सफाई के लिए बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल करते समय ग्लव्स जरूर पहनें। इसे बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें। हमेशा इसके इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं।

कपड़ों के दाग और बदबू के लिए उपाय

बारिश में कई बार ऐसा होता है कि कपड़े भीग जाते हैं और हम उन्हें तुरंत नहीं धो पाते हैं। ऐसे में कपड़ों से सीलन और बदबू आने लगती है। कपड़ों को धोते समय डिटर्जेंट के साथ थोड़ा सा बोरेक्स पाउडर मिला सकते हैं। इससे दाग और बदबू को कम करने में मदद मिल सकती है।

किचन की सफाई

किचन में रोजाना खाना बनता है जिसकी वजह से दीवारों, सिंक और काउंटर पर चिकनाई जमने लगती है। ऐसे में चिकनाई को साफ करने के लिए बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कुछ देर चिकनाई वाली सतह पर छिड़क दें और फिर डिटर्जेंट और पानी की मदद से सफाई करें।

डस्टबिन की बदबू कम करें

डस्टबिन में पड़े खराब खाने और गीले कचरे की वजह से बदबू आने लगती है। ऐसे में नॉर्मल पानी से डस्टबिन को साफ करने पर भी बदबू नहीं जाती है। ऐसे में सफाई के दौरान इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे बदबू को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

फर्श की सफाई

फर्श पर लगे कुछ सामान्य दाग-धब्बों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दाग हटाने के लिए उस जगह पर कुछ देर के लिए बोरेक्स पाउडर छिड़क दें। इसके बाद दाग को कपड़े या पानी की मदद से साफ करें।

कार्पेट और डोरमैट की सफाई

कार्पेट और डोरमैट समय के साथ काफी गंदे हो जाते हैं। हालांकि बारिश के मौसम में ये जल्दी नहीं सूखते हैं। ऐसे में इनकी बदबू दूर करने के लिए आप बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कार्पेट या डोरमैट पर बोरेक्स पाउडर छिड़कें। कुछ देर इसे ऐसे ही रहने दें और फिर वैक्यूम क्लीनर की मदद से इसे साफ करें।

कीड़ों को दूर रखने का तरीका

बरसात के समय किचन सिंक और बाथरूम में कीड़े अधिक होने लगते हैं। ऐसे में इन्हें दूर करने के लिए बोरेक्स पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पानी में थोड़ा सा बोरेक्स पाउडर मिलाएं और इसे स्प्रे बोतल में भर लें। इसे घर के उन हिस्सों में छिड़कें जहां से कीड़े-मकौड़े आते हैं।

डिस्केमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें। बोरेक्स पाउडर एक रासायनिक पदार्थ है, जिसका इस्तेमाल सावधानी के साथ करें। बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखें और भोजन के सीधे संपर्क वाली जगह पर इसका इस्तेमाल करने से बचें।