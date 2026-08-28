किचन घर का वो हिस्सा होता है जिसे हम हमेशा व्यवस्थित और साफ-सुथरा रखना चाहते हैं। कम जगह और ज्यादा बर्तनों की वजह से किचन को व्यवस्थित रखना कई बार चुनौती बन सकता है। अक्सर छोटी किचन या कम जगह की वजह से बड़े बर्तन किचन में इधर-उधर फैले रहते हैं। जैसे पैन और कड़ाही। जिनके लिए कोई प्रॉपर जगह नहीं बन पाती। कैबिनेट्स में इन्हें रखने पर बाकी छोटे-मोटे बर्तनों को रखने की जगह नहीं बचती। ऐसे में पैन और कड़ाही को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए अगल स्टोरेज की जरूरत महसूस होती है।

अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से पैन और कड़ाही को किचन में व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।

किचन हुक्स

कई बार हम कैबिनेट्स या ड्राअर में ज्यादा बर्तन नहीं रख पाते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आप किचन की दीवारों पर हुक्स लगवा सकते हैं। जिसके ऊपर पैन, कड़ाही या अन्य बर्तनों को आसानी से टांगा जा सकता है। किचन आईलैंड के साइड में हुक्स लगवाए जा सकते हैं, जिससे किचन में जगह भी बची रहेगी और बर्तन भी सही से रखे जा सकेंगे। आप चाहें तो चूल्हे के साइड की दीवार पर हुक्स लगवा सकते हैं, जिससे बर्तनों को लेने में भी आसानी हो सकती है।

किचन पेगबोर्ड

किचन की खाली दीवार पर पेगबोर्ड का इस्तेमाल करके बड़े बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। यह एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें एक तय दूरी पर छोटे-छोटे छेद बने होते हैं। इनमें हुक लगाकर सामान या बर्तनों को आसानी से टांगा जा सकता है। वुडन या मेटल आप अपनी पसंद और किचन के इंटीरियर के अनुसार इसके डिजाइन चुन सकते हैं। पेगबोर्ड लगाने से किचन व्यवस्थित और खूबसूरत लग सकती है।

पुल आउट ड्राअर

किचन में पुल आउट ड्रॉअर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्लाइड होने वाला स्टोरेज सिस्टम है, जिसे किचन के अलावा वॉर्डरोब या बाथरूम के कैबिनेट के अंदर लगाया जा सकता है। इसकी मदद से पीछे रखे सामान को बाहर खींचकर आसानी से निकाल सकते हैं। जिसमें पैन और कड़ाही रखकर उन्हें कैबिनेट या खाली जगह पर रख सकते हैं। इस तरह किचन का लुक भी खराब नहीं दिखेगा और सामान भी व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।

किचन आईलैंड

किचन आईलैंड का मतलब वह काउंटर जो दीवारों से जुड़ा नहीं होता है। इसे आप ओपन किचन के बीच में रख सकते हैं, जो किचन को मॉडर्न और स्टाइलिश लुक भी देता है। इसमें बर्तन, मसाले और राशन का सामान रख सकते हैं। नीचे कैबिनेट या दराजें होती हैं जिसमें आप किसी भी तरह का सामान रख सकते हैं। पैन और कहाड़ी जैसे बड़े बर्तनों को रखने के लिए यह अच्छा तरीका साबित हो सकता है।

हैंगिंग रेल

किचन आईलैंड या दीवार पर हैंगिंग रेल का इस्तेमाल करके बर्तनों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। इसमें हुक्स लगाकर आप बड़े बर्तनों को टांग सकते हैं। रेल पर आप चम्मच, कड़ाही, पैन, कुकर जैसे बर्तनों को आसानी से संभालकर रख सकते हैं। इस तरीके से किचन की खाली दीवार या जगह का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है।