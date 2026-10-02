October Gardening Tips: जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं, तो उसे खरीदने हमें बाजार जाना होता है। आजकल कई सब्जियों को जल्दी बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बाजार में मिलने वाली सब्जी घर लाने के एक या दो दिन बाद मुरझा जाती है और उसका स्वाद भी उतना अच्छा नहीं रहता। ऐसे में सबसे बेहतर तरीका यह है कि कुछ सब्जियों को घर पर खुद उगाया जाए। अगर आप सर्दियों में ताजी और हरी सब्जियां खाना चाहते हैं, तो उनके बीजों को गमले या ग्रो बैग में लगाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अक्टूबर का महीना बेहतरीन साबित हो सकता है। इस दौरान आप कुछ बीजों को लगा सकते हैं, जो सर्दियों तक तैयार हो सकती हैं।

सर्दियों के समय ताजी सब्जी खाना चाहते हैं, तो हर बार बाजार जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस महीने यानी अक्टूबर में कुछ सब्जियों के बीज लगाएंगे तो उनकी फसल सर्दियों तक तैयार हो सकती है। इन बीजों को ग्रो बैग या गमले में लगाया जा सकता है। आइए जानते हैं इन्हें लगाने और देखभाल से जुड़ी जानकारी।

इन सब्जियों के बीज लगाएं

1. पालक

2. हरा धनिया

3. गाजर

4. मूली

5. चुकंदर

6. मटर

बीजों के लिए मिट्टी की मिश्रण

पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सही मिट्टी का मिश्रण तैयार करना जरूरी है। इन सब्जियों के बीजों को लगाने के लिए 50 प्रतिशत कोकोपीट, 30 प्रतिशत वर्मीकम्पोस्ट और 20 प्रतिशत परलाइट का मिश्रण लें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। यह मिश्रण हल्का और प्रोपर ड्रेनेज वाला होना चाहिए। जिससे बीजों को अंकुरित होने में मदद मिल सके। जब बीज अच्छी तरह अंकुरित होकर बड़े हो जाएं, तो इन्हें सामान्य मिट्टी वाले गमले में लगाया जा सकता है।

बीजों को पानी देने का तरीका

अक्टूबर में मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। मानसून के बाद सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगती है। ऐसे में पौधों को ज्यादा पानी देना बीजों के अंकुरित होने में समस्या पैदा कर सकता है। इसके लिए मिट्टी में हल्की नमी रखें और पानी का छिड़काव एक या दो दिन में करें। मिट्टी को पूरी तरह सूखने न दें। इसके अलावा ज्यादा पानी न दें इससे बीज गल सकते हैं। जिस भी ट्रे या ग्रो बैग में बीजों को लगा रहे हैं, उसमें पर्याप्त ड्रेनेज होना चाहिए।

इन बातों का रखें ध्यान

बीजों की बेहतर ग्रोथ के लिए कुछ बातों को ध्यान रखा जा सकता है। आप जिस सब्जी के बीज लगा रहे हैं, उनकी क्वालिटी को अच्छी तरह चेक करें। गमले या ट्रे में लगे बीजों को ऐसी जगह रखें जहां से उन्हें पर्याप्त धूप मिल सके। नमी बनाए रखें और ज्यादा तेज धूप से बीजों को बचाकर रखें।

पौधों को गमले में कब लगाएं

बीज जब पौधे बन जाएं, तो उन्हें बड़े गमले में ट्रांसफर करने से उनकी जड़ें अच्छी तरह फैलती हैं। इससे पौधे का ग्रोथ बेहतर तरीके से हो पाता है। जब बीजों में कुछ पत्तियां आने लगें तो इसे आप ग्रो बैग या गमले में लगा सकते हैं। बीजों को गमले में ट्रांसफर करने के लिए सुबह या शाम का समय चुनें। पौधों को लगाने के बाद इन्हें अच्छी तरह पानी दें।