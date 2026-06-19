भारत में टॉय ट्रेन की सवारी सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के करीब जाने का एक अनोखा अनुभव है। पहाड़ों, चाय के बागानों, घने जंगलों और बादलों से घिरी घाटियों के बीच चलने वाली ये छोटी ट्रेनें यात्रियों को किसी सपनों की दुनिया में ले जाती हैं। अगर आप प्रकृति और रेल यात्राओं के शौकीन हैं, तो भारत की ये 6 टॉय ट्रेन राइड्स जरूर आपके ट्रैवल बकेट लिस्ट में होनी चाहिए।

दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, पश्चिम बंगाल

यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल यह रेलवे मार्ग हरे-भरे चाय बागानों, रंग-बिरंगे पहाड़ी कस्बों और बादलों से ढकी पहाड़ियों के बीच से गुजरता है। (Photo Source: ANI)

दार्जिलिंग टॉय ट्रेन भारत की सबसे प्रसिद्ध हेरिटेज रेल यात्राओं में से एक है। यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त यह ट्रेन हरे-भरे चाय बागानों, पहाड़ी बस्तियों और धुंध से ढकी वादियों के बीच से गुजरती है। यात्रा के दौरान पूर्वी हिमालय की मनमोहक झलक देखने को मिलती है, जो इस सफर को यादगार बना देती है।

कालका-शिमला रेलवे, हिमाचल प्रदेश

ब्रिटिश काल में बनी कालका-शिमला रेलवे अपने खूबसूरत मार्ग के लिए जानी जाती है। यह ट्रेन 100 से अधिक सुरंगों, ऐतिहासिक पुलों और देवदार के घने जंगलों से होकर गुजरती है। रास्ते में दिखाई देने वाले पहाड़ और छोटे-छोटे स्टेशन यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

नीलगिरि माउंटेन रेलवे, तमिलनाडु

मेट्टूपालयम से ऊटी तक चलने वाली यह हेरिटेज ट्रेन दक्षिण भारत की सबसे सुंदर रेल यात्राओं में गिनी जाती है। नीले रंग की यह ट्रेन चाय के बागानों, यूकेलिप्टस के जंगलों और बादलों से घिरी पहाड़ियों के बीच से गुजरती है। रास्ते के शानदार दृश्य इस सफर को बेहद खास बनाते हैं।

कांगड़ा वैली रेलवे, हिमाचल प्रदेश

कांगड़ा घाटी से होकर गुजरने वाली यह नैरो गेज रेलवे यात्रियों को प्रकृति के अद्भुत नजारों से रूबरू कराती है। सफर के दौरान हरी-भरी घाटियां, सीढ़ीदार खेत, नदियां और पारंपरिक गांव देखने को मिलते हैं। साथ ही धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियां इस यात्रा की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं।

माथेरान हिल रेलवे, महाराष्ट्र

पश्चिमी घाट के मनोरम दृश्य और ताजा पहाड़ी हवा इस सफर को बेहद सुखद बना देते हैं। (Photo Source: Pexels)

माथेरान टॉय ट्रेन घने जंगलों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होकर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माथेरान तक पहुंचती है। यहां वाहनों की अनुमति नहीं है, इसलिए यह यात्रा और भी खास बन जाती है। मानसून के दौरान पश्चिमी घाट के शानदार दृश्य यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं।

घूम हेरिटेज ट्रेन, पश्चिम बंगाल

दार्जिलिंग और घूम के बीच चलने वाली यह छोटी लेकिन यादगार ट्रेन यात्रा भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशनों में से एक, घूम स्टेशन तक ले जाती है। पुराने भाप इंजन, हिमालयन व्यू और हिस्टोरिक माहौल यात्रियों को बीते दौर की याद दिलाते हैं।

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