Ways to Reuse Plastic Container: अक्सर किचन या स्टोर रूम में पुराने प्लास्टिक के डिब्बे रखे रहते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर किनारे कर देते हैं। किसी डिब्बे का ढक्कन ढीला हो जाता है तो किसी का ढक्कन टूट जाता है, ऐसे में इसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हीं छोटे- बड़े डिब्बों से आप कई कामों को आसान बना सकते हैं। समझदारी और क्रिएटिव सोच के साथ इन प्लास्टिक डिब्बों को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए, जानते हैं पुराने प्लास्टिक के डिब्बों को दोबारा किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

फर्स्ट एड किट बनाएं

प्लास्टिक के पुराने डिब्बे को फर्स्ट एड किट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें आप जरूरी दवाइयां रख सकते हैं। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करने जा रहे हैं तो इस छोटे डिब्बे को साथ में कैरी भी कर सकते हैं।

खिड़की को सजाएं

बेकार रखे प्लास्टिक के डिब्बों की मदद से खिड़की को सजाया जा सकता है। इसमें आप छोटे-छोटे पौधे लगाकर खिड़की के आसपास रख सकते हैं जो घर को खूबसूरत बनाने में मदद करेगा। इसमें तुलसी, अजवाइन जैसे पौधे लगाए जा सकते हैं।

बच्चों के खिलौने रखें

अक्सर बच्चे अपने छोटे-मोटे खिलौने इधर-उधर फैला देते हैं। ऐसे में प्लास्टिक के डिब्बे को क्रिएटिव तरीके से सजाकर या पेंट करके आप इसमें बच्चों के खिलौने रख सकते हैं। बच्चों को अपने खिलौने व्यवस्थित रखने के लिए इसके उपयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

ज्वेलरी बॉक्स बनाएं

आपकी ईयररिंग्स, अंगूठी, चेन या अन्य छोटी-छोटी ज्वेलरी को व्यवस्थित रखने के लिए भी प्लास्टिक के डिब्बे काम आ सकते हैं। अगर आप डिब्बे को स्टाइलिश लुक देना चाहती हैं तो इसे पेंट करके स्टोन या मिरर से सजा सकती हैं जिससे डिब्बा और आकर्षक दिखेगा।

सिलाई का सामान रखें

पुराने प्लास्टिक के डिब्बों का इस्तेमाल घरेलू सामान को रखने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे सिलाई का सामान, क्लिप, चार्जर और अन्य जरूरी सामान। इससे छोटी-छोटी चीजें आसानी से मिल जाती हैं जिनकी जरूरत कभी कभार ही पड़ती है।

कटलरी होल्डर बनाएं

कई बार प्लास्टिक के डिब्बों का ढक्कन टूट जाता है जिसकी वजह से डिब्बे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे में इसे चाकू, चम्मच और फोर्क को रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इन डिब्बों को थोड़ा सजा देंगे तो ये किचन को नया लुक देने में मदद करेगा।

इस तरह पुराने प्लास्टिक के डिब्बे को घर के कई काम आसान बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सही तरीके और क्रिएटिविटी की मदद ले सकते हैं। साथ ही प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल करना पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है।