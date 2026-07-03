बारिश के मौसम में रसोई में चींटियों का आना एक आम समस्या है। चीनी, आटा, बिस्कुट और अन्य खाद्य पदार्थों की खुशबू उन्हें आसानी से आकर्षित कर लेती है। हालांकि, कुछ आसान आदतें अपनाकर आप बिना किसी तेज केमिकल के चींटियों को किचन से दूर रख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 6 असरदार उपाय।

खाद्य पदार्थों को एयरटाइट कंटेनर में रखें

चीनी, आटा, दालें, अनाज, स्नैक्स और अन्य सूखे खाद्य पदार्थ हमेशा एयरटाइट डिब्बों में स्टोर करें। इससे खाना लंबे समय तक ताजा रहता है और उसकी खुशबू बाहर नहीं फैलती, जिससे चींटियां आकर्षित होने की संभावना कम हो जाती है।

गिरी हुई चीजों को तुरंत साफ करें

किचन काउंटर, डाइनिंग टेबल और फर्श पर गिरे छोटे-छोटे टुकड़े या मीठे पदार्थ चींटियों को जल्दी आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए खाना बनने या खाने के बाद इन जगहों की तुरंत सफाई करें।

प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें

दालचीनी, लौंग, नींबू के छिलके, पुदीना और सिरका जैसी प्राकृतिक चीजों की तेज खुशबू चींटियों को पसंद नहीं होती। इन्हें दरवाजों, खिड़कियों या उन जगहों पर रखें जहां से चींटियां अक्सर आती हैं।

कूड़ेदान को रोज खाली करें

रसोई का कचरा, खासकर बचा हुआ खाना, चींटियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होता है। इसलिए कूड़ेदान को रोज खाली करें, हमेशा ढक्कन वाला डस्टबिन इस्तेमाल करें और समय-समय पर उसे धोकर साफ भी करें।

सिंक और किचन को सूखा रखें

गीला सिंक, पानी जमा होना और नम सतहें चींटियों समेत कई कीड़ों को आकर्षित कर सकती हैं। बर्तन धोने के बाद सिंक, काउंटर और डिश रैक को सूखे कपड़े से पोंछ दें ताकि नमी न बनी रहे।

चींटियों के आने के रास्ते बंद करें

दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों की दरारों और पाइप के आसपास मौजूद छोटे-छोटे गैप की जांच करें। यदि कहीं से चींटियां अंदर आ रही हैं, तो उन जगहों को सील कर दें। इससे उनका घर में प्रवेश काफी हद तक रुक सकता है।

(डिस्क्लेमर: अगर चींटियों की संख्या बहुत अधिक है या घरेलू उपायों के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो किसी प्रोफेशनल पेस्ट कंट्रोल सर्विस की मदद लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।)

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