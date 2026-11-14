अगर आपको शेर, बाघ, हाथी और जिराफ जैसे जानवरों को करीब से देखना अच्छा लगता है, तो चिड़ियाघर घूमना आपके लिए किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं होगा। दुनिया में कुछ चिड़ियाघर ऐसे भी हैं, जहां जानवरों की अलग-अलग प्रजातियों को देखने के लिए पूरा दिन कम पड़ सकता है।

कहीं प्राकृतिक माहौल में जानवरों के लिए बड़े-बड़े क्षेत्र बनाए गए हैं, तो कहीं अलग-अलग देशों के वन्यजीवों को एक ही जगह देखने का मौका मिलता है। भारत से लेकर अमेरिका, कनाडा और जर्मनी तक ऐसे ही 6 चिड़ियाघर हैं, जिन्हें घूमने का अनुभव खास हो सकता है।

श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति, भारत

आंध्र प्रदेश के तिरुपति में शेषाचलम की पहाड़ियों के बीच स्थित श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क अपनी हरियाली और बड़े क्षेत्रफल के लिए जाना जाता है। यह करीब 1,255 हेक्टेयर में फैला हुआ है। हालांकि, इसका पूरा क्षेत्र पर्यटकों के घूमने के लिए डेवलप नहीं किया गया है।

इस चिड़ियाघर की खास बात यहां बने अलग-अलग थीम वाले क्षेत्र हैं, जिनमें भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरणा ली गई है। यहां स्तनधारी जीवों, पक्षियों और सरीसृपों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पहाड़ियों और प्राकृतिक हरियाली के बीच जानवरों को देखना यहां आने वाले लोगों के लिए अलग अनुभव हो सकता है। अगर आप यहां घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ घंटे निकालकर आएं।

अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई, भारत

चेन्नई के वंडलूर इलाके में स्थित अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। करीब 602 हेक्टेयर में फैले इस पार्क की स्थापना साल 1855 में हुई थी।

यहां शेर, बाघ, हाथी, गैंडे और मगरमच्छ जैसे कई जानवर देखने को मिलते हैं। सिर्फ जानवरों को दिखाना ही इस चिड़ियाघर का उद्देश्य नहीं है, बल्कि यह वन्यजीवों के संरक्षण और लोगों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक करने से जुड़े कामों में भी हिस्सा लेता है। परिवार के साथ घूमने और बच्चों को जानवरों के बारे में करीब से बताने के लिए यह अच्छी जगह हो सकती है।

नॉर्थ कैरोलिना जू, अमेरिका

अमेरिका के एशबोरो में स्थित नॉर्थ कैरोलिना जू करीब 2,800 एकड़ में फैला हुआ है। यह अपने बड़े और प्राकृतिक माहौल वाले जानवरों के आवासों के लिए जाना जाता है। यहां 1,700 से ज्यादा जानवर रहते हैं।

इस चिड़ियाघर में अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका के वन्यजीवों को ध्यान में रखकर अलग-अलग क्षेत्र बनाए गए हैं। यहां जिराफ, हाथी और गैंडे जैसे जानवर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा, यहां घूमने के लिए लंबे वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं। यानी यहां सिर्फ जानवरों को देखने ही नहीं, बल्कि खुले और हरियाली वाले माहौल में काफी पैदल घूमने का भी मौका मिलता है।

कोलंबस जू एंड एक्वेरियम, अमेरिका

अमेरिका के ओहायो में स्थित कोलंबस जू एंड एक्वेरियम करीब 580 एकड़ में फैला है। यहां जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इस चिड़ियाघर को अलग-अलग थीम वाले क्षेत्रों में बांटा गया है, जहां दुनिया के कई हिस्सों के वन्यजीवों को करीब से देखा जा सकता है।

यहां हार्ट ऑफ अफ्रीका, एशिया क्वेस्ट और कांगो एक्सपीडिशन जैसे खास क्षेत्र हैं। इनके जरिए पर्यटक अफ्रीका, एशिया और कांगो के वन्यजीवों के बारे में जान सकते हैं। चिड़ियाघर जानवरों के संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेता है, जिनमें संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने की कोशिशें शामिल हैं।

टोरंटो जू, कनाडा

कनाडा के टोरंटो में स्थित टोरंटो जू करीब 284 हेक्टेयर में फैला है और इसे कनाडा का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। यहां घूमने के लिए सात अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें अफ्रीका, इंडो-मलाया, ऑस्ट्रेलिया और टुंड्रा ट्रेक जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

इन हिस्सों में अलग-अलग मौसम और प्राकृतिक वातावरण के हिसाब से जानवरों के आवास तैयार किए गए हैं। यहां आने वाले पर्यटक उष्णकटिबंधीय जंगलों से लेकर घास के मैदानों और ठंडे इलाकों में रहने वाले जीवों के बारे में जान सकते हैं। एक ही जगह पर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के वन्यजीवों को देखने का यह अच्छा मौका देता है।

जू बर्लिन, जर्मनी

जर्मनी की राजधानी बर्लिन में स्थित जू बर्लिन बाकी चिड़ियाघरों की तरह अपने बड़े क्षेत्रफल के लिए नहीं, बल्कि यहां मौजूद जानवरों की विविधता के लिए खास है। इसकी स्थापना साल 1844 में हुई थी और इसे जर्मनी का सबसे पुराना चिड़ियाघर माना जाता है।

यहां हजारों जानवर रहते हैं, जो सैकड़ों अलग-अलग प्रजातियों से जुड़े हैं। बर्लिन के टियरगार्टन इलाके में स्थित यह चिड़ियाघर उन पर्यटकों के लिए अच्छा विकल्प है, जो एक ही जगह पर कई तरह के वन्यजीवों को देखना चाहते हैं। यहां बाकी बड़े चिड़ियाघरों की तरह बहुत लंबी दूरी तय किए बिना भी जानवरों की कई प्रजातियों को देखने का मौका मिलता है।

चिड़ियाघर घूमने जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप इनमें से किसी चिड़ियाघर को घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो जाने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर टिकट, खुलने और बंद होने का समय जरूर देख लें। बड़े चिड़ियाघरों में घूमने के लिए काफी पैदल चलना पड़ सकता है, इसलिए आरामदायक जूते पहनकर जाएं। साथ ही, वहां मौजूद जानवरों के नियमों का पालन करें और उन्हें खाने की चीजें देने या परेशान करने से बचें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। किसी भी चिड़ियाघर में जाने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूदा नियमों, टिकट और समय की जानकारी जरूर जांच लें।