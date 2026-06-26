मैसूर–चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच यात्रा को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक बनाती है। इस रूट पर सफर करते हुए यात्रियों को दक्षिण भारत की समृद्ध संस्कृति, शाही विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और आधुनिक शहरों को करीब से देखने का अवसर मिलता है। अगर आप इस कॉरिडोर पर यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन 6 बेहतरीन डेस्टिनेशंस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।
मैसूर
कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर अपनी भव्य विरासत और शाही इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यहां का मैसूर पैलेस, चामुंडी हिल्स और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अलावा मैसूर अपनी अष्टांग योग ट्रेडिशन, मैसूर सिल्क साड़ियों और स्वादिष्ट मैसूर पाक के लिए भी जाना जाता है। यहां के रंग-बिरंगे बाजार और वाडियार राजवंश की विरासत शहर की अलग पहचान बनाते हैं।
मांड्या
‘शुगर बाउल ऑफ कर्नाटक’ के नाम से मशहूर मांड्या अपने गन्ने के खेतों और गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित श्रीरंगपट्टनम इतिहास प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। टीपू सुल्तान का समर पैलेस, गुंबज और श्रीरंगपट्टनम किला इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करते हैं।
बेंगलुरु
भारत की सिलिकॉन वैली और गार्डन सिटी कहलाने वाला बेंगलुरु मॉडर्न लाइफस्टाइल और प्राकृतिक सुंदरता का अनूठा मिश्रण है। यहां लालबाग बॉटनिकल गार्डन, कब्बन पार्क, बैंगलोर पैलेस और शहर की प्रसिद्ध माइक्रोब्रुअरीज व नाइटलाइफ पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। साथ ही यहां का प्रामाणिक दक्षिण भारतीय भोजन भी खास अनुभव देता है।
कृष्णराजपुरम
पूर्वी बेंगलुरु में स्थित कृष्णराजपुरम अपने आकर्षक केबल-स्टे हैंगिंग ब्रिज, व्यस्त केआर पुरम मार्केट और प्रमुख रेलवे जंक्शन के लिए जाना जाता है। यहां मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लोकल कल्चर और आसपास स्थित मंदिर यात्रियों को अलग अनुभव प्रदान करते हैं।
काटपाडी
काटपाडी, वेल्लोर शहर का प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है। यहां से आप वेल्लोर फोर्ट, जलकंदेश्वर मंदिर और सेंट जॉन्स चर्च जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों की सैर कर सकते हैं। यह क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी प्रसिद्ध है।
चेन्नई
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी जाती है। यहां का मरीना बीच, कपालीश्वरर मंदिर और फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। ‘डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया’ के नाम से प्रसिद्ध चेन्नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र होने के साथ-साथ कोलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और शास्त्रीय संगीत एवं भरतनाट्यम जैसी कला परंपराओं का भी प्रमुख केंद्र है।
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