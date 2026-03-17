गर्मी के मौसम में तेज धूप के चलते शरीर की ऊर्जा और पानी दोनों ही जल्दी खत्म होने लगते हैं। गर्मियों में ऐसे फूड्स का सेवन करना चाहिए जिनकी तासीर ठंडी होती है। यह फूड्स शरीर को अंदर से ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। गर्मी के मौसम में सबसे अधिक खाए जाने वाले फूड्स में से एक सत्तू भी है। इसे गरीबों का प्रोटीन पाउडर भी कहा जाता है। भूने हुए चने को पीसकर बनाए गए सत्तू में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो शरीर को ढेरों लाभ पहुंचाते हैं।

प्रोटीन के साथ इसमें फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। सुबह के वक्त इसके सेवन की सलाह दी जाती है। इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और शरीर को पर्याप्त मात्रा में एनर्जी मिल जाती है। गर्मी के मौसम में यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने और लू लगने के खतरे से बचाने में मदद कर सकता है। आइए जानते हैं किन-किन तरीकों से सत्तू को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है।

1- ड्रिंक

गर्मियों के मौसम में लू से बचने के लिए सत्तू को पानी में घोलकर पीना काफी फायदेमंद बताया गया है। एक गिलास पानी में सत्तू डालकर उसमें थोड़ा नमक, नींबू का रस और प्याज मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

2- चीला

गर्मियों के मौसम में सत्तू का चीला भी बना कर खा सकते हैं। सुबह के वक्त नाश्ते में इसे शामिल कर सकते हैं। इसके लिए बारीक कटे प्याज, टमाटर, नमक, जीरा, सत्तू और बेसन की जरूरत होती है।

कैसे बनाएं

सत्तू और बेसन को बराबर मात्रा में मिला लें। इसमें प्याज, टमाटर, जीरा, और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी डालकर घोल तैयार कर लें। एक पैन में थोड़ा सा तेल डालकर घोल को फैल दें। एक तरफ से जब सुनहरा हो जाए तो दूसरी तरफ पलट दें। इसे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।

3- पराठा

सुबह के वक्त हेल्दी नाश्ता करना चाहते हैं तो सत्तू का पराठा ट्राई कर सकते हैं। इसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे वजन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

कैसे बनाएं

जिस तरह आटा गूंथते हैं उसी तरह सत्तू में नमक, प्याज और मसाले डालकर गूथ लें। जिस तरह अन्य पराठा बनाते हैं उसी तरह इसे भी बना लें। इसे आप चटनी या फिर अचार के साथ खा सकते हैं।

4- लड्डू

गर्मियों के मौसम में सत्तू के लड्डू भी बना सकते हैं। इसमें घी और मेवे मिलाकर बनाए जाते हैं। सुबह या फिर शाम के वक्त इसके सेवन से शरीर को ऊर्जा मिलने में मदद मिल सकती है।

5- स्मूदी

सत्तू को आप स्मूदी के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। सत्तू को दूध में मिलाकर उसमें केला और थोड़े नट्स-सीड्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। इसे आप नाश्ते में खा सकते हैं। इसके अलावा इनमें अपनी पसंदीदा फलों को भी शामिल कर सकते हैं।

6- सूप

सत्तू को पानी में पकाकर उसमें जीरा, अदरक और लहसुन डालकर स्वादिष्ट सूप भी बनाया जा सकता है। डिनर में अगर हल्का खाना पसंद है तो सत्तू का सूप ट्राई कर सकते हैं।



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