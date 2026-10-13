दीवाली का पर्व पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। त्योहार के नजदीक आते ही घरों की साफ-सफाई और सजावट की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। दीवाली से पहले लोग अपने घर के कोनों-कोनों की सफाई करते हैं और सजावट में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहतें। लेकिन जब सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं, तो काफी थकान हो जाती है और तैयारियों के लिए भी समय कम बचता है। ऐसे में दीवाली का इंतजार करने से बेहतर है कि अभी से धीरे-धीरे सफाई करना शुरू कर दें। इससे कम मेहनत के साथ ही समय की बचत भी होगी और दीवाली से पहले घर की सजावट के लिए भी पर्याप्त समय बचेगा।

आइए जानते हैं दीवाली की सफाई अगर अभी से शुरू करनी हो तो किन-किन चीजों से शुरुआत करें।

1- पंखे, खिड़कियों और दरवाजों की सफाई

दीवाली की सफाई की शुरुआत पंखे, खिड़कियों और दरवाजों से की जा सकती है। घर की नियमित सफाई में अक्सर पंखों, खिड़कियों और दरवाजों के ऊपरी हिस्सों पर ध्यान नहीं जा पाता। समय के साथ इन जगहों पर धूल जमने लगती है, जो देखने में खराब लगती है। दीवाली की सफाई की शुरुआत यहां से की जा सकती है।

2- पर्दे, सोफा कवर और बेडशीट

दीवाली पर घर को साफ-सुथरा और आकर्षक बनाने में पर्दों, सोफा कवर, कुशन कवर और बेडशीट अहम भूमिका निभाते हैं। इन कपड़ों पर धीरे-धीरे धूल जमती रहती है। कई बार बाहर से साफ दिखने वाले ये इन पर्दों में भी धूल और गंध जमा हो जाती है। इसलिए त्योहार से पहले इन्हें जरूर धो कर साफ कर लें।

3- रसोई की अलमारियों की सफाई

दीवाली की सफाई में सबसे अधिक समय और मेहनत रसोई को साफ करने में लगती है। यहां मसालों, तेल, आटे, दालों और अन्य खाद्य पदार्थों के कारण अलमारियों में चिकनाई और धूल जमा हो जाती है। ऐसे में अलमारियों से सारा सामान बाहर निकालकर डिब्बों और कबर्ड की अच्छी तरह सफाई कर लें।

4- फ्रीज का भी रखें ध्यान

फ्रीज को भी साफ करने में काफी समय लगता है। इसमें बिखरी चीजें और दाग को साफ करना जरूरी होता है। फ्रिज से खराब या लंबे समय से रखी ऐसी चीजें हटा दें, जिन्हें खाना सुरक्षित नहीं है। फ्रिज की हटाई जा सकने वाली ट्रे और शेल्फ को भी अच्छी तरह साफ करें।

5- अलमारी और स्टोर रूम से हटाएं बेकार सामान

घर की अलमारी और स्टोर रूप में कई ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं हुआ होता। खाली डिब्बे, खराब सजावटी सामान, पुराने कपड़े और बेकार पड़े कागज जगह घेरते हैं। दीवाली से पहले इन चीजों का छांटना जरूरी होता है। ऐसे में इन्हें हटाकर चीजों को व्यवस्थित करके रखा जा सकता है।

6- बाथरूम की सफाई

बाथरूम घर को वह हिस्सा है जिसकी सफाई बेहद जरूरी है। नियमित सफाई के बाद भी टाइल्स के जोड़ों, नलों, शॉवर और सिंक के आसपास पानी के दाग, साबुन की परत और गंदगी जमा हो जाती है। इन्हें साफ करने में काफी समय लगता है। ऐसे में इनकी सफाई के लिए दीवाली का इंतजार करने से अच्छा है कि अभी से करना शुरू कर दें।

कब शुरू करें दीवाली की सफाई

दीवाली से लगभग दो सप्ताह पगले भारी सफाई शुरू करना अच्छा रहता है। सबसे पहले उन कामों को निपटाना चाहिए जिनमें समय अधिक लगता है। इसके बाद छोटे-छोटे कामों को निपटाएं। दीवाली से करीब 4-5 दिन पहले तक सफाई खत्म कर लेनी चाहिए, ताकि बचे हुए दिनों में सजावट का काम किया जा सके।

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