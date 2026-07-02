भारत अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहां मौजूद झीलें न सिर्फ अपने शांत वातावरण और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध हैं, बल्कि कुछ झीलें अपने क्रिस्टल क्लियर, शीशे जैसे साफ पानी के कारण भी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इन झीलों का नीला और ट्रांसपेरेंट पानी आसपास के पहाड़ों और आसमान का ऐसा रिफ्लेक्शन बनाता है कि दृश्य किसी पेंटिंग जैसा लगता है। आइए जानते हैं भारत की 6 ऐसी खूबसूरत झीलों के बारे में, जिनका साफ पानी दुनियाभर में मशहूर है।

पैंगोंग झील, लद्दाख

Pangong Lake, Ladakh
भारत और तिब्बत तक फैली पैंगोंग झील अपने क्रिस्टल क्लियर पानी और बदलते नीले रंगों के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)

लद्दाख की पैंगोंग झील भारत की सबसे प्रसिद्ध हाई-एल्टीट्यूड झीलों में से एक है। करीब 130 किलोमीटर लंबी यह झील भारत और तिब्बत तक फैली हुई है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रंग बदलना है। मौसम, धूप और समय के अनुसार झील का पानी हल्के नीले, फिरोजी और गहरे नीले रंग में नजर आता है। साफ मौसम में इसका पानी इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि आसपास के पहाड़ों का रिफ्लेक्शन साफ दिखाई देता है।

गुरुडोंगमार झील, सिक्किम

Gurudongmar Lake, Sikkim
यह झील अपने नीले, पारदर्शी ग्लेशियर जल और बर्फीले पहाड़ों के शानदार नजारों के लिए जानी जाती है। (Photo Source: Pexels)

समुद्र तल से लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित गुरुडोंगमार झील भारत की सबसे ऊंची झीलों में गिनी जाती है। ग्लेशियर से आने वाला इसका नीला और बेहद साफ पानी बर्फीले पहाड़ों के बीच अद्भुत दृश्य पेश करता है। कम वनस्पति और विशाल पर्वत इस जगह को किसी दूसरी दुनिया जैसा एहसास कराते हैं।

चंद्रताल झील, स्पीति

Chandratal Lake, Spiti
अर्धचंद्राकार आकार वाली यह झील अपने साफ पानी और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। (Photo Source: Pexels)

हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित चंद्रताल झील का नाम इसके अर्धचंद्राकार आकार के कारण पड़ा है। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद यह झील चारों ओर से बंजर पहाड़ों और खुले आसमान से घिरी हुई है। अनुकूल मौसम में इसका साफ पानी पहाड़ों और बादलों का शानदार रिफ्लेक्शन बनाता है। ट्रेकिंग और कैंपिंग के शौकीनों के लिए यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

विशनसर झील, कश्मीर

Vishansar Lake, Kashmir
यह झील अपने नीले-हरे साफ पानी और प्राकृतिक सुंदरता से पर्यटकों का मन मोह लेती है। (Photo Source: Pexels)

कश्मीर की खूबसूरत वादियों में स्थित विशनसर झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ नीले-हरे पानी के लिए जानी जाती है। यह झील बर्फ के पिघलने से भरती है और गर्मियों में इसके आसपास रंग-बिरंगे जंगली फूल खिल जाते हैं। कम भीड़ होने के कारण यहां आने वाले टूरिस्ट प्रकृति की शांति और अनछुए सौंदर्य का भरपूर आनंद लेते हैं।

त्सो मोरीरी झील, लद्दाख

Tso Moriri, Ladakh
कम भीड़भाड़ वाली यह शांत झील अपने गहरे नीले, साफ पानी और आसपास दिखने वाले हिमालयी वन्यजीवों के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)

लद्दाख के वेटलैंड रिजर्व में स्थित त्सो मोरीरी झील अपनी शांत और अछूती प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसका गहरा नीला पानी ऊंचे पहाड़ों और खुले मैदानों के बीच बेहद आकर्षक दिखाई देता है। पैंगोंग झील की तुलना में यहां पर्यटकों की भीड़ कम रहती है, जिससे यहां का वातावरण अधिक शांत और सुकूनभरा महसूस होता है। यह क्षेत्र कई प्रवासी पक्षियों और हिमालयी वन्यजीवों का भी घर है।

गडसर झील, कश्मीर

Gadsar Lake, Kashmir
झील अपने पारदर्शी पानी और गर्मियों में खिलने वाले रंग-बिरंगे अल्पाइन फूलों के कारण बेहद आकर्षक लगती है। (Photo Source: Pexels)

गडसर झील कश्मीर की कम प्रसिद्ध लेकिन बेहद खूबसूरत झीलों में से एक है। ग्लेशियर और पहाड़ी झरनों से भरने वाली इस झील का पानी बेहद साफ और ट्रांसपेरेंट होता है। गर्मियों में झील के चारों ओर खिलने वाले रंग-बिरंगे अल्पाइन फूल और नीला पानी मिलकर बेहद मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ट्रेकिंग करने वाले लोगों के बीच यह जगह काफी लोकप्रिय है।

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