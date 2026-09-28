Best Places to Spot Tigers in India: जंगल में टाइगर (बाघ) देखना एक यादगार और अनोखा अनुभव होता है। घने जंगलों के बीच घूमते हुए या सफारी ट्रैक को पार करते हुए, बाघों को देखना चाहते हैं, तो टाइगर सफारी का प्लान कर सकते हैं। भारत के 18 राज्यों में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जो वाइल्डलाइफ के शौकीन लोगों के लिए घूमने का शानदार विकल्प हो सकता है। हालांकि इन जगहों पर बाघ दिखने की कोई गारंटी नहीं होती, फिर भी कुछ टाइगर रिजर्व सफारी के लिए काफी फेमस हैं। यहां भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में बताया गया है, जहां बाघों की झलक मिल सकती है।

रणथंभौर, राजस्थान

अगर आप पुराने खंडहरों, झीलों और जंगलों के बीच किसी बाघ को देखना चाहते हैं, तो रणथंभौर बेहतरीन जगह हो सकती है। यह रिजर्व बाघों के दिखने और शानदार नजारों के लिए मशहूर है। यहां जंगल के अंदर ऐतिहासिक रणथंभौर किला भी मौजूद है। इसे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।

क्यों जाएं: टाइगर्स, शानदार नजारे, इतिहास से जुड़ा सफारी अनुभव

बांधवगढ़, मध्य प्रदेश

बाघों को देखने के लिए बांधवगढ़ एक बेहतरीन टाइगर रिजर्व है। जंगल, घास के मैदान और पथरीले इलाके जंगली जीवों को देखने के लिए बेहतरीन माहौल बनाते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए बेहतरीन हो सकती है, जो खासतौर पर टाइगर सफारी का प्लान कर रहे हैं।

क्यों जाएं: बाघों को देखने का शानदार अनुभव लेने के लिए यहां जा सकते हैं

कान्हा, मध्य प्रदेश

कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट जिलों में फैला हुआ भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। घने जंगल, खुले घास के मैदान और तरह-तरह के जंगली जीव को देखने की सबसे मशहूर सफारी में से एक है। यहां बारहसिंगा की आबादी भी काफी ज्यादा है।

क्यों जाएं: बाघों को देखने, शानदार नजारों को अनुभव लेने और अन्य जंगली जानवरों को देखने का अनुभव

ताडोबा अंधारी, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय टाइगर सफारी के लिए ताडोबा अंधारी का नाम शामिल है। यहां के जंगल, बांस के पेड़ और जलाशय बाघों को देखने की इच्छा रखने वाले वाइल्डलाइफ के शौकीनों के लिए एक शानदार माहौल बनाते हैं।

क्यों जाएं: महाराष्ट्र में टाइगर सफारी का शानदार अनुभव करने

जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड

जिम कॉर्बेट भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क और देश के सबसे मशहूर वाइल्डलाइफ जगहों में से एक है। यह उत्तर भारत में घूमने की पसंदीदा जगहों में शामिल है। इसके जंगल, घास के मैदानों और नदियों वाले इलाकों में बाघों के अलावा हाथी, तेंदुए और कई तरह के पक्षी भी पाए जाते हैं।

क्यों जाएं: उत्तर भारत में घूमने और यहां कई तरह के वन्यजीव देखने का मौका मिलता है।

बांदीपुर, कर्नाटक

दक्षिण भारत में आपस में जुड़े हुए जंगलों के बड़े इलाके का हिस्सा है। यहां कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। सफारी के दौरान पर्यटक बाघों के साथ-साथ हाथी और कई अन्य प्रजातियों को भी देख सकते हैं।

क्यों जाएं: दक्षिण भारत में वाइल्डलाइफ अनुभव करने और बाघों को देखने का अवसर