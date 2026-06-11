गर्मियों के मौसम में खरबूजा खाने का अपना अलग ही आनंद होता है। इसकी मिठास और ठंडक शरीर को ताजगी देने का काम करती है। लेकिन अक्सर लोग खरबूजा खाने के बाद उसके बीजों को बेकार समझकर फेंक देते हैं। जबकि यही छोटे-छोटे बीज पोषक तत्वों का खजाना हैं। मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्च ने भी साबित किया है कि खरबूजे के बीज स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं और इन्हें नियमित रूप से सीमित मात्रा में आहार में शामिल किया जा सकता है।

पोषक तत्वों से भरपूर हैं खरबूजे के बीज

खरबूजे के बीजों में प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें विटामिन A, C, E, K और B समूह के विटामिन भी मौजूद होते हैं। यही कारण है कि इन्हें एक प्राकृतिक सुपरफूड माना जाता है।

दिल को रखते हैं स्वस्थ

खरबूजे के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा स्रोत हैं, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। इनमें ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जिससे यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। नियमित और संतुलित मात्रा में सेवन करने से हृदय को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती है।

प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत

शाकाहारी लोगों के लिए खरबूजे के बीज प्रोटीन का अच्छा विकल्प हो सकते हैं। 100 ग्राम बीजों में लगभग 29 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है। यह शरीर की मांसपेशियों के विकास, ऊतकों की मरम्मत और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है।

डायबिटीज में हो सकते हैं लाभकारी

कुछ शोधों के अनुसार खरबूजे के बीजों में एंटी-डायबिटिक गुण पाए जाते हैं। ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि डायबिटीज के मरीजों को इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या पोषण एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

हड्डियों को बनाते हैं मजबूत

खरबूजे के बीजों में कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम और आयरन की पर्याप्त मात्रा ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकती है।

इम्यूनिटी बढ़ाने में मददगार

इन बीजों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और खनिज शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। साथ ही इनमें मौजूद खनिज और विटामिन शरीर को विभिन्न संक्रमणों और बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से शरीर संक्रमण और कई बीमारियों से लड़ने में अधिक सक्षम बन सकता है।

त्वचा, बाल और पाचन के लिए भी फायदेमंद

खरबूजे के बीजों में मौजूद पोषक तत्व त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाए रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये बालों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकते हैं और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में भी सहायक होते हैं। इनमें मौजूद फाइबर कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है।

आहार में कैसे करें शामिल?

खरबूजे के बीजों को कई तरीकों से अपनी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। बीजों को धोकर सुखाएं और हल्का भूनकर स्नैक की तरह खाएं। इन्हें पीसकर स्मूदी, दही या ओटमील में मिलाया जा सकता है। सलाद में डालकर इसका कुरकुरापन और पोषण बढ़ाया जा सकता है। सूप, सब्जियों या खिचड़ी के ऊपर टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य ड्राई फ्रूट्स और बीजों के साथ मिलाकर हेल्दी ट्रेल मिक्स तैयार किया जा सकता है।

(डिस्क्लेमर: खरबूजे के बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए क्योंकि इनमें कैलोरी भी अधिक होती है। किसी विशेष बीमारी या स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे लोग इन्हें नियमित रूप से खाने से पहले डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।)

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