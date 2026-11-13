मां-बाप बनना जीवन का सबसे खास और अनोखा अनुभव होता है। जब घर में नन्हा मेहमान आने वाला होता है तो लोग पहले से ही उसके लिए नाम सोचना शुरू कर देते हैं। हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का नाम सुनने में प्यारा हो और उसका मतलब भी बेहद खास हो। कई बार छोटे और आसान नामों के पीछे ऐसे खूबसूरत अर्थ छिपे होते हैं, जो दिल को छू जाते हैं।

अगर आप भी अपने बच्चे के लिए कोई ऐसा ही नाम तलाश रहे हैं, तो यहां बेटे-बेटियों के लिए 50 भारतीय नामों की लिस्ट अर्थ सहित दी गई है। इनमें कुछ नाम रोशनी, कुछ प्रकृति, तो कुछ साहस और ज्ञान से जुड़े हैं। इन भारतीय नामों से आप अपने बच्चे के लिए कोई नाम चुन सकते हैं या आइडिया ले सकते हैं।

लड़कियों के नाम और उनके खूबसूरत अर्थ

नाम अर्थ

आर्या- श्रेष्ठ, सम्मानित

अन्वी- प्रकृति या देवी लक्ष्मी से जुड़ा नाम

इरा- पृथ्वी, सरस्वती

अवनि- धरती

वेदिका- ज्ञान, पवित्र वेदी

ईशानी- देवी पार्वती, शक्ति

काश्वी- चमकदार, प्रकाशमान

मायरा – प्रिय, अद्भुत

नायरा – चमक, रोशनी

रूहानी- आत्मा से जुड़ी, आध्यात्मिक

अद्विका- अनोखी, अद्वितीय

सान्वी- देवी लक्ष्मी से जुड़ा नाम

अहाना- सुबह की पहली किरण

वामिका- देवी दुर्गा का एक नाम

तारिणी- पार लगाने वाली, रक्षक

धृति- धैर्य, हिम्मत

यशस्वी- प्रसिद्ध, कीर्तिमान

अनाहिता- पवित्र, निर्मल

ऋचा- वेदों का मंत्र

चार्वी- सुंदर, आकर्षक

लावण्या- सुंदरता, नजाकत

मृणालिनी- कमल के फूलों से जुड़ा नाम

निहारिका- ओस की बूंदें, तारों का समूह

श्रेया- शुभ, श्रेष्ठ

सौम्या – शांत, कोमल

लड़कों के नाम और उनके खूबसूरत अर्थ

नाम अर्थ

आरुष- सूरज की पहली किरण

विहान- सुबह, नई शुरुआत

अर्णव- समुद्र

अथर्व- वेद का नाम, ज्ञान

ईशान- भगवान शिव, उत्तर-पूर्व दिशा

अद्वय- जिसका कोई दूसरा न हो

रेयांश- प्रकाश की किरण

आरिव- शांत और बुद्धिमान

युवान- युवा, ऊर्जावान

दक्ष- कुशल, सक्षम

ओजस- ऊर्जा, तेज

वेदांत- वेदों का सार

निर्वाण- मुक्ति, परम शांति

शौर्य- वीरता, साहस

नक्ष- चंद्रमा से जुड़ा नाम

अंशुमान- सूर्य, प्रकाश की किरण

प्रणव- ॐ, पवित्र ध्वनि

ऋत्विक- यज्ञ कराने वाला पुरोहित

समर्थ- सक्षम, योग्य

ध्रुव- अटल, स्थिर; ध्रुव तारा

अन्वय – जुड़ाव, संबंध

पार्थ- अर्जुन का एक नाम

शिवांश- भगवान शिव का अंश

उदय- उगना, नई शुरुआत

हृदय- दिल, मन