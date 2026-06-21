हर साल 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यह दिन योग की उस ताकत को दिखाता है, जिससे न सिर्फ हमारी शारीरिक सेहत बल्कि हमारी सोच और जीने का तरीका भी बदल सकता है। आज योग सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के अन्य देशों में भी लोग योग को अपना रहे हैं। योग हमारी जिंदगी में संतुलन, शांति और सकरात्मकता लाता है। यह भारत की हजारों वर्षों से चली आ रही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। योग हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। भारतीय परंपरा में योग को शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का माध्यम माना गया है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और मानसिक थकान एक आम समस्या बन चुकी है। काम का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और डिजिटल दुनिया में लगातार सक्रिय रहने के चलते मन अशांत रहने लगता है। ऐसे में आप योग के जरिए अपने मन को शांत रखने में मदद कर सकते हैं। यहां पर 5 तरह के योग बताए गए हैं, जो मानसिक संतुलन बनाए रखने और एकाग्रता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं:

1- बालासन

बालासन करना ज्यादा कठिन नहीं है। इसे करते समय शरीर को आगे की ओर झुकाना होता है, जिससे पीठ, कंधों और गर्दन में जमे तनाव को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही शरीर को आराम मिलता है, जिसका असर मन पर भी पड़ता है। नियमित रूप से इस योग को करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है, मन को शांति मिलने के साथ ही थकान और बेचैनी की भी समस्या दूर हो सकती है। इसके अलावा शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है।

करने का आसान तरीका

सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। अब गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सांस छोड़े हुए आगे की ओर झुकें और माथे को जमीन से लगाएं। हाथों को आगे की ओर फैलाएं। मुद्रा में 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें।

2- पद्मासन

ध्यान और मेडिटेशन के लिए सबसे बेहतरीन आसनों में से एक पद्मासन को माना जाता है। इसे करने से मन को स्थिर और शांत बनाने में मदद मिल सकती है। साथ ही ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ सकता है। इसके अलावा तनाव, चिंता और मानसिक बेचैनी को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

करने का तरीका

सबसे पहले जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने फैलाएं। दाएं पैर को उठाकर बाईं जांघ पर रखें, फिर बाएं पैर को दाईं जांघ पर रखें। रीढ़ को सीधा रखें और दोनों हाथ घुटनों पर रखें। आंखें बंद करें और सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। नियमित रूप से 5-10 मिनट तक इस मुद्रा को करने से ये सारे लाभ मिल सकते हैं।

3- शवासन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अवसरों पर शवासन के लाभों के बारे में बता चुके हैं। यह सबसे आरामदायक आसानों में से एक माना जाता है। इसमें पूरे शरीर और मन को पूरी तरह ढीला छोड़ना होता है। जब शरीर का हर हिस्सा तनावमुक्त हो जाता है, तो मस्तिष्क को गहरा आराम मिलता है। मानसिक थकान, तनाव और बेचैनी को कम करने में यह योग प्रभावी साबित हो सकता है। इससे मन को गहरी शांति मिलने के साथ ही नींद की गुणवत्ता में भी सुधार हो सकती है।

करने का तरीका

शवासन को करने के लिए पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों को थोड़ा अलग रखें। हाथों को शरीर से थोड़ी दूरी पर रखें। अपनी आंखों को बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। धीरे-धीरे सांस लेते और छोड़ते रहें। 5 से 10 मिनट तक इसी स्थिति में रहें।

4- पश्चिमोत्तासन

पश्चिमोत्तासन मन और शरीर दोनों को गहराई से आराम दिलाने में मदद कर सकता है। नियमित अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है और एकाग्रता बढ़ने में भी मदद मिल सकती है। इसके साथ बेचैनी भी कम हो सकती है।

करने का तरीका

सबसे पहले मैट पर बैठ जाएं और दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और गहरी सांस लें। अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे कमर से आगे की ओर झुकें। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठों, टखने या जहां तक आसानी से पहुंच सकें, वहां तक पकड़ने की कोशिश करें। सिर को घुटनों की ओर लाने का प्रयास करें, लेकिन शरीर पर अत्यधिक दबाव न डालें। 20-30 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। फिर धीरे-धीरे सांस लेते हुए वापस आ जाएं।

5- सुखासन

सबसे आसान योग में से एक सुखासन भी है। लेकिन ये जितना साधारण दिखता है, इसके लाभ भी उतने ही अधिक हैं। यह योग मन को शांत और स्थिर रखने में मदद कर सकता है। साथ ही एकाग्रता और याददाश्त में सुधार ला सकता है। इसके अलावा तनाव और चिंता को भी कम कर सकता है। इसमें बैठकर ध्यान, प्राणायाम और माइंडफुलनेस का अभ्यास किया जाता है।

करने का तरीका

सुखासन करने के लिए जमीन पर आराम से पालथी मारकर बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। आंखें बंद करके गहरी सांस लें और छोड़ें। अपना ध्यान केवल सांसों पर केंद्रित रखें। नियमित रूप से 5 से 15 मिनट तक अभ्यास करने से लाभ मिल सकता है।

Also Read

International Yoga Day 2026: योग दिवस पर करें ये 7 फेस योगा एक्सरसाइज, चेहरे पर ग्लो लाने में मिल सकती है मदद

