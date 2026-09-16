Skincare Tips: गुलाब का इस्तेमाल स्किनकेयर के लिए लंबे समय से हो रहा है। गुलाब जल को कई घरेलू चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। यह त्वचा को हाइड्रेट, चमकदार और स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है। धूल-मिट्टी, प्रदूषण, कमजोरी, हार्मोनल बदलाव, धूप और एलर्जी की वजह से कई बार चेहरे की त्वचा बेजान दिखने लगती है। ऐसे में आप गुलाब की मदद से कुछ चीजों को बना सकती हैं, जो चेहरे का निखार वापस ला सकती है। हालांकि इनका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको स्किन संबंधी किसी भी तरह की समस्या है, तो एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

आजकल ज्यादातर लोग चेहरे पर बाजार के स्किन केयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचते हैं। जिसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ऐसे में आप यहां दिए गए गुलाब की पंखुड़ियों से बनने वाली स्किनकेयर चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं। जिससे चेहरे पर निखार लाने में मदद मिल सकती है।

गुलाब जल टोनर

इसे बनाने के लिए आपको गुलाब की पंखुड़ियों की जरूरत होगी। जिसे एक बर्तन में पानी के साथ उबलने के लिए रख दें। जब यह आधा रह जाए, तो गैस बंद करके इसे ठंडा कर लें। अब एक स्प्रे बोतल में भरकर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चेहरे को फ्रेश और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है।

गुलाब स्क्रब

इसे बनाने के लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरह सुखाकर पाउडर बना लें। अब ओट्स को भी मिक्सर में डालकर पीस लें। एक बाउल में गुलाब की पंखुड़ियों का पाउडर, ओट्स पाउडर और शहद को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह गुलाब से स्क्रब तैयार हो जाएगा। जिसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। हल्के हाथों से करीब 30 से 40 सेकेंड तक इससे स्क्रब करें और फिर चेहरे को पानी से धो लें।

गुलाब फेस पैक

गुलाब की पंखुड़ियों की मदद से फेस पैक बनाया जा सकता है, जिसे आप स्किनकेयर रूटीन में शामिल कर सकती हैं। इसे बनाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियों को सुखाकर पाउडर बना लें। इसमें बेसन और दही मिलाकर फेस पैक तैयार करें। आप चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल भी मिला सकती हैं। अब इस पैक को चेहरे पर करीब 10 मिनट तक रखें और फिर चेहरे को साफ कर लें।

गुलाब लिप टिंट

गुलाब की पंखुड़ियों से होठों की देखभाल की जा सकती है। इससे आप घर पर लिप टिंट बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों का बारीक पेस्ट बना लें। अब इसमें थोड़ा-सा एलोवेरा जेल मिक्स करें और कांच की बोतल में स्टोर कर लें। इसे कम मात्रा में लेकर होठों पर लगाएं।

गुलाब जल आइस क्यूब्स

चेहरे की देखभाल के लिए गुलाब जल को आइस ट्रे में डालें और कुछ गुलाब की पंखुड़ियां भी तोड़क डाल दें। आइस क्यूब्स जमने के बाद अब कपड़े से इसे पकड़कर चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से स्किनकेयर करना चाहते हैं, तो गुलाब जल से बनी आइस क्यूब्स लगा सकते हैं।

किसी भी तरीके को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें। अगर आपको जलन, खुजली और असहजता महसूस हो रही है, तो इन्हें चेहरे पर इस्तेमाल न करें। अगर आपको स्किन संबंधी कोई समस्या है या किसी चीज से एलर्जी है, तो इन घरेलू तरीके को इस्तेमाल करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: “यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य पेशेवर राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें।”