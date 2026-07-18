Old kurti Reuse Ideas: अक्सर हमारी अलमारी में ऐसी कई कुर्तियां रखी होती हैं, जिन्हें हम लंबे समय से नहीं पहनते। कभी उनका फैशन पुराना हो जाता है, कभी फिटिंग सही नहीं रहती, तो कभी कपड़ा हल्का फट जाता है या उसमें छोटा-सा छेद हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग इन कुर्तियों को बेकार समझकर अलग रख देते हैं या फिर फेंकने की सोचते हैं। हालांकि अगर कपड़ा अच्छी स्थिति में है, तो उसे दोबारा पहनने की बजाय आप उसका इस्तेमाल घर में काम आने वाली कई दूसरी चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है।

दरअसल पुरानी कुर्तियों का दोबारा इस्तेमाल करके न सिर्फ घर के रोजमर्रा के कामों को आसान बनाया जा सकता है, बल्कि नए सामान पर होने वाले खर्च को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपकी अलमारी में भी ऐसी कुर्तियां रखी हैं, तो इन्हें आप क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं पुरानी कुर्ती से घर में काम आने वाली कौन-सी 5 चीजें बनाई जा सकती हैं।

एप्रेन बनाएं

किचन में खाना बनाते समय अक्सर कपड़ों पर तेल, मसाले, आटा या अन्य खाने-पीने की चीजों का दाग लग जाता है। ऐसे में एप्रेन कपड़ों को खराब होने से बचाता है। जिसे बाजार से खरीदने की बजाय आप घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए कुर्ती को एप्रेन के आकार में काटें। इसको चारों तरफ से अच्छी तरह सिल लें। अब ऊपर गर्दन और कमर की तरफ से बांधने के लिए डोरी बनाकर सिल लें। इस तरह घर पर आसानी से एप्रेन तैयार किया जा सकता है।

तकिए कवर

रोजाना इस्तेमाल होने वाले तकिए गंदे हो जाते हैं। ऐसे में इन्हें साफ रखने के लिए आप घर पर तकिए कवर बना सकते हैं। इसके लिए कुर्ती को तकिए के आकार में काटें और इसे चारों तरफ से सिल दें। इसे आकर्षक लुक देने के लिए आप साइड से कुछ क्रिएटिव चीजों को भी सिलकर लगा सकते हैं। इससे तकिए काफी आकर्षक लग सकते हैं।

टेबल मैट

डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय अक्सर कुछ न कुछ गिर जाता है, ऐसे में टेबल मैट का उपयोग कर सकते हैं। जिसे घर पर बनाया जा सकता है। इसके लिए पुरानी कुर्ती को आयताकार टुकड़ों में काटें। इसे मजबूत बनाने के लिए बुकरम या बीच में फोम की शीट लगा सकते हैं। किनारों को आकर्षक बनाने के लिए कुर्ती के बचे हुए कपड़े से पाइपिंग लगाकर सिल लें।

गमले का कवर

कुर्ती के अलग-अलग डिजाइन बालकनी में रखे गमले को आकर्षक लुक देने में मदद कर सकते हैं। इसके लिए गमले के आकार में कुर्ती काटें और इसे चारों तरफ लपेटकर अच्छे से सिल लें। इससे गमले को नया और आकर्षक लुक मिलेगा, जिसे आप घर के अंदर लिविंग रूम, बेडरूम या स्टडी रूम में रख सकते हैं। साथ ही गमला रखने वाली जगह को गंदा होने से बचाने में भी मदद मिल सकती है।

सब्जी लाने के लिए बैग बनाएं

सब्जियां लाने के लिए बैग बनाने में पुरानी कुर्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कुर्ती को थैले के शेप में काटें और तीनों तरफ से अच्छे से सिल लें। कुर्ती की बाजूओं का इस्तेमाल बैग का हैंडल बनाने में करें।