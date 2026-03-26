मिट्टी की गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी, पौधों उतने हरे भरे और खिले रहते हैं। मिट्टी पौधों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व देती है। अच्छी मिट्टी पानी को संतुलित मात्रा में संभालकर रखती है, जिससे जड़ों को मजबूत बनने में मदद मिलती है। जब मिट्टी स्वस्थ होती है, तो पौधे कीटों और अन्य समस्याओं से बचे रहते हैं। लेकिन जब मिट्टी की गुणवत्ता खराब होने लगती है तो पौधे भी मुरझाने लगते हैं या सूख जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं गमले की मिट्टी को कब बदलनी चाहिए।

1- मिट्टी में फफूंदी लगना

जब मिट्टी की सतह पर चिपचिपी, घनी या रुई जैसी परत दिखने लगती है तो समझ जाएं कि यह फफूंदी है जो काले, हरे या पीले रंग की हो सकती है। आमतौर पर यह समस्या ज्यादा पानी देने, धूप की कमी और ठीक से हवा न मिलने के कारण होती है।

कैसे ठीक करें

मिट्टी से फफूंदी हटाने के लिए गमले की करीब 2 इंच मिट्टी निकालकर उसकी जगह ताजी मिट्टी डाल दें। इसके अलावा इसमें दालचीनी या बेकिंग सोडा छिड़क सकते हैं। ये फफूंदी को खत्म करने का प्राकृतिक उपाय है।

2- रंग से पहचानें

जब मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है तो कई बार इसका रंग भी बदलने लगता है। स्वस्थ मिट्टी गहरे रंग की होती है, भूरा, गहरा भूरा या काला। अगर मिट्टी हल्की, फीकी या ग्रे रंग की दिखे तो उसमें पोषण की कमी हो सकती है।

कैसे ठीक करें

ऐसी मिट्टी में कम्पोस्ट मिलाना बेहतर होता है। इससे मिट्टी तुरंत ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। वहीं, मिट्टी में रेड विग्लर केंचुए भी डाल सकते हैं। ये केंचुए मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ाते हैं और उसकी संरचना सुधारते हैं। हालांकि, ये बड़े खेतों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। गमले में आप कम्पोस्ट खाद मिला सकते हैं।

3- मिट्टी कहीं सख्त तो नहीं हो गई

अधिक सख्त या दब चुकी मिट्टी पौधों के लिए ठीक नहीं होती है। इससे जड़ों का विकास रूक जाता है, पानी की निकासी ठीक से नहीं होती और मिट्टी में हवा नहीं पहुंच पाती।

कैसे ठीक करें

सख्त मिट्टी को ठीक करने के लिए खुरपी से मिट्टी को ढीला कर दें। इसमें कम्पोस्ट मिलाकर हल्का पानी डाल दें। इससे मिट्टी में हवा आसानी से पहुंचती है जिससे यह भुरभुरी होने लगती है और नमी भी ठीक ढंग से बनी रहती है।

4- मिट्टी में पानी जमा रहना

अगर पानी डालने के बाद मिट्टी हमेशा गीली रहती है तो यानी इसका ड्रेनेज सिस्टम खराब है। यानी पानी का निकासी सही नहीं है। जब पौधे में पानी जमा होता है तो यह पौधे के जड़ों को सड़ा देती है, जिससे पौधे जल्दी सूख जाते हैं।

कैसे ठीक करें

ड्रेनेस सुधारने के लिए मिट्टी में जैविक सामग्री मिलाएं, जैसे पुरानी गोबर की खाद, कम्पोस्ट और सड़ी हुई पत्तियां। ये चीजें मिट्टी को भुरभुरी बनाती हैं और पानी को आसानी से निकलने में मदद करती हैं। वहीं, गमले के नीचे ड्रेनेज होल होना चाहिए, ताकि पानी जमा न हो। इसके साथ ही जरूरत से अधिक पौधों को पानी देने से बचना चाहिए। पौधों को पर्याप्त धूप मिलनी चाहिए, जिससे अतिरिक्त नमी जल्दी सूख सके।

5- पौधों के बढ़ने में देरी

अगर पौधे को बढ़ने में देरी हो रही है तो समझ जाएं कि मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है। जब मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है, तो पौधों की बढ़त रुक जाती है। ऐसा ज्यादा पानी देने या समय-समय पर मिट्टी में पोषण न डालने से होता है। इससे पत्तियां पीला पड़ने लगती हैं, जड़ें सड़ने लगती हैं, जिससे ये भूरी और नरम हो जाती हैं। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो पौधे सूख सकते हैं।

कैसे ठीक करें

ऐसी मिट्टी का पोषण बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक खाद मिलाएं। 2 से 3 इंच कम्पोस्ट डाल सकते हैं या केंचुए की खाद (वर्म कास्टिंग) मिला सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैशियम भरपूर मात्रा में होते हैं।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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