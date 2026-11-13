वॉक करना सेहत के लिए अच्छा होता है। यही वजह है कि फिट रहने के लिए कई लोग रोजाना सुबह या शाम टहलने जाते हैं। मौसम बदल रहा है और प्रदूषण भी बढ़ रहा है ऐसे में अगर आप जिम नहीं जा पाते हैं या फिर बाहर वॉक करने नहीं जा पा रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है सिर्फ सीधे चलने के अलावा वॉक करने के कुछ ऐसे तरीके हैं, जिन्हें आप घर पर आसानी से आजमा सकते हैं।

इनसे पैरों की मांसपेशियों को एक्टिव रखने, शरीर का बैलेंस सुधारने और कूल्हों की अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है। न्यूट्रिशनिस्ट रेणु रखेजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में वॉक करने के ऐसे ही पांच तरीके बताए हैं। खास बात यह है कि इन्हें करने के लिए आपको न तो जिम जाने की जरूरत है और न ही किसी खास मशीन की। आइए जानते हैं इनके बारे में।

घर पर ट्राई करें वॉक करने के ये 5 तरीके

टो वॉक | Toe Walk

इस वॉक में आपको पैरों की एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाकर पंजों के बल चलना होता है। इसे करते समय शरीर सीधा रखें और धीरे-धीरे छोटे कदम आगे बढ़ाएं। रेणु रखेजा ने बताया कि इसे करीब एक मिनट तक किया जा सकता है। इस तरह चलने से पिंडलियों (Calf Muscles) और पैरों की छोटी मांसपेशियों पर काम होता है। इससे पैरों का बैलेंस और टखनों की स्थिरता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। साथ ही शरीर का पोश्चर सुधारने में भी मदद मिल सकती है।

हील वॉक | Heel Walk

इसमें आपको पंजों को ऊपर उठाकर सिर्फ एड़ियों के सहारे चलना होता है। ध्यान रखें कि चलते समय पंजे जमीन को न छुएं। शुरुआत में धीरे-धीरे और कम दूरी तक चलें। इसे करीब एक मिनट तक कर सकते हैं। इस वॉक से पैरों के अगले हिस्से की मांसपेशियां, खासकर टिबियलिस एंटीरियर (Tibialis Anterior) एक्टिव होती हैं। ये मांसपेशियां टखनों को सहारा देने और पंजों को ऊपर उठाने में मदद करती हैं। इससे टखनों की मजबूती और चलने का संतुलन बेहतर हो सकता है।

हिप रोटेशन वॉक | Hip Rotation Walk

कई घंटे बैठकर काम करने या एक ही पोजीशन में रहने से कूल्हों के आसपास अकड़न महसूस हो सकती है। ऐसे में हिप रोटेशन एक्सरसाइज मददगार हो सकती है। इसमें चलते हुए अपने कूल्हों को हल्के और कंट्रोल तरीके से दाएं-बाएं घुमाएं। ध्यान रखें कि मूवमेंट आराम से करें, शरीर पर जोर न डालें। इससे कूल्हों के जोड़ों की मूवमेंट बेहतर करने और आसपास की अकड़न कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कमर के निचले हिस्से की फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में भी यह उपयोगी हो सकती है।

साइड-टू-साइड वॉक | Side-to-Side Walk

इस वॉक में आपको आगे या पीछे चलने के बजाय दाएं और बाएं तरफ कदम बढ़ाने होते हैं। सबसे पहले पैरों को थोड़ा खोलें और फिर एक तरफ कदम बढ़ाएं। इसके बाद दूसरे पैर को पास लाएं। इसी तरह कुछ कदम एक तरफ और फिर दूसरी तरफ चलें। आमतौर पर हम सीधे आगे की तरफ चलते हैं, ऐसे में कूल्हों के आसपास की कुछ मांसपेशियों को उतना काम नहीं मिलता। साइड वॉक से जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां एक्टिव होती हैं। इससे शरीर का बैलेंस और स्थिरता बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

रिवर्स वॉक | Reverse Walk

रिवर्स वॉक का मतलब है पीछे की तरफ चलना। इसमें आपको आगे देखने के बजाय सावधानी से पीछे की तरफ कदम बढ़ाने होते हैं। शुरुआत में किसी खाली और समतल जगह पर धीरे-धीरे चलें। बेहतर होगा कि आसपास कोई सहारा हो। रेणु रखेजा ने इसे 2 से 5 मिनट तक करने की सलाह दी है, लेकिन शुरुआत कम समय से करें। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. रघु नागराज ने बताया कि पीछे की तरफ चलने से पैरों की मांसपेशियों पर पड़ने वाला दबाव सामान्य वॉक से अलग होता है। इसमें हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स (कूल्हों की मांसपेशियां) भी एक्टिव होती हैं। इससे शरीर का तालमेल और पोश्चर बेहतर करने में मदद मिल सकती है।

घुटनों या कूल्हों में दर्द है तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आपको घुटनों या कूल्हों में हल्की परेशानी रहती है, तो इन वॉक को करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है।

शुरुआत में कम समय तक और धीरे-धीरे वॉक करें।

हमेशा समतल और फिसलन रहित जगह पर अभ्यास करें।

आरामदायक और सपोर्ट देने वाले जूते पहनें।

रिवर्स वॉक और साइड वॉक करते समय जरूरत पड़ने पर किसी सहारे का इस्तेमाल करें।

टो और हील वॉक को भी शुरुआत में छोटे-छोटे सेट में करें।

अगर किसी मूवमेंट से दर्द बढ़ता है तो उसे तुरंत रोक दें।

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में डॉ. रघु नागराज ने बताया कि अगर दर्द बना रहता है या बढ़ता है तो दोबारा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। ध्यान रखें इन पांचों वॉक को अपनी क्षमता और आराम के हिसाब से करें। हर किसी के लिए इनका समय और तरीका एक जैसा होना जरूरी नहीं है। शरीर में दर्द, चक्कर या असहजता महसूस होने पर इसे करना रोक दें। अगर पहले से जोड़ों में दर्द या कोई मेडिकल समस्या है, तो नई एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी नई एक्सरसाइज या फिटनेस रूटीन को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें।