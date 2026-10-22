देश के कई हिस्सों में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है। सुबह-शाम मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। कई लोगों ने घरों में एसी और कूलर चलाना बंद कर दिया है और हाफ स्लीव्स कपड़ों की जगह अब फुल स्लीव्स कपड़े ले रहे हैं। इस दौरान घरों में सर्दियों के कपड़े यानी ऊनी कपड़े निकालने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। अगर आप भी सर्दियों के कपड़े निकाल रही हैं, तो उससे पहले कुछ तरीकों को अपना सकती हैं। जिससे ऊनी कपड़ों को लंबे समय तक साफ, सुरक्षित और सुगंधित रखा जा सकता है।

लंबे समय तक बक्से या अलमारी में रखे रहने की वजह से ऊनी कपड़ों में बदबू आने लगती है। ऐसे में इन्हें सीधे निकालकर पहनने की बजाय सफाई से लेकर स्टोरेज तक यहां बताए गए तरीकों को अपना सकते हैं।

सबसे पहले धूप दिखाएं

सर्दियों के कपड़े लंबे समय तक अलमारी या बक्से में रखे रहते हैं। अगर आप इन्हें धोकर भी रखते हैं, तो भी इनमें हल्की बदबू आ सकती है। ऐसे में इन्हें दोबारा पहनने से पहले धूप दिखाना जरूरी है। इसलिए सर्दियों के कपड़े निकालने के बाद इन्हें सबसे पहले 3 से 4 घंटे की धूप में अच्छी तरह सुखाएं। इससे कपड़ों में मौजूद नमी और बदू को कम करने में मदद मिल सकती है। इससे गरम कपड़े लंबे समय तक साफ और सुरक्षित रह सकते हैं। कपड़ों के अलावा सभी गद्दे और रजाई को भी अच्छी तरह धूप दिखाएं ताकि उनमें मौजूद बदबू और नमी भी दूर हो जाए।

गरम कपड़ों को चेक करें

सर्दियों के मौसम में गर्मियों वाले कपड़े अलग रख दिए जाते हैं और सभी गरम कपड़े अलमारी में जगह बना लेते हैं। हालांकि इन्हें अलमारी में तह करके रखने से पहले कुछ चीजों को चेक जरूर करें। कपड़ों को पहनने से पहले उनमें दाग, फफूंद, कीड़ों के निशान या खराब इलास्टिक को अच्छी तरह चेक करें। अगर इस तरह के कपड़े हैं, तो उन्हें अलग रख दें। इन्हें आप दोबारा अच्छी तरह धोकर सुखाएं और फिर अलमारी में रखें। अगर कपड़े की इलास्टिक ढीली हो गई है, तो उसे सही करवा सकते हैं।

कपड़ों को धोकर सुखाएं

अगर सर्दियों के कपड़े में दाग-धब्बे या बदबू नहीं जा रही है, तो इन्हें धोकर अच्छी तरह सुखा लें। ऊनी कपड़ों को इस्तेमाल करने से पहले हल्के डिटर्जेंट और ठंडे पानी में अच्छी तरह से धो लें। इसके बाद धूप में इन्हें अच्छी तरह सुखाएं। इसके बाद आप इन्हें पहन सकते हैं। इससे बदबू कम करने और कपड़ों को साफ रखने में मदद मिल सकती है।

अलमारी साफ करें

ऊनी कपड़ों को बाकी कपड़ों से अलग रखें। इन्हें रखने के लिए सबसे पहले अलमारी का वह हिस्सा खाली कर लें, जहां पर आप इन्हें रखना चाहते हैं। अब कपड़े से अलमारी की धूल अच्छी तरह साफ करें और इसे सूखा लें। आप चाहें तो अलमारी में नीम की पत्तियां या कपूर रख सकते हैं। इससे कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं।

कपड़ों को सही तरीके से रखें

ऊनी कपड़ों को धोने और सुखाने के बाद इन्हें अलमारी में अच्छी तरह स्टोर करके रख सकते हैं। इसके लिए भारी स्वेटर को टांगने की बजाय मोडकर रखें। साफ, सूखे और हवा बंद कंटेनर या कवर में इन्हें रखा जा सकता है। अलग-अलग कपड़ों को अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके रखें। जिससे आपको कपड़ों को ढूंढने में आसानी होगी।