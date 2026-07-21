Brunch Recipe Ideas: ब्रंच ब्रेकफास्ट और लंच को मिलाकर बना शब्द है। यह एक ऐसा मील है जो नाश्ते और दोपहर के खाने के रूप में खाया जा सकता है। इसकी खासियत है कि यह नाश्ते से थोड़ा भारी और लंच से थोड़ा हल्का होता है। कई लोग ब्रंच को वीकेंड या छुट्टी के दिन बनाना पसंद करते हैं, जो जल्दी तैयार हो जा सकता है। अगर आप भी ब्रंच के लिए रेसिपी तलाश रहे हैं, तो यहां दी गई कुछ डिशेज को ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन रेसिपीज के बारे में, जिसे आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं।

थालीपीठ

ब्रंच में कुछ अलग और नया खाना चाहते हैं, तो पराठे की जगह थालीपीठ रेसिपी ट्राई की जा सकती है। इसे बनाने के लिए गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, बाजरे का आटा और चावल का आटा एक बाउल में रखें। अब इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट, जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अजवाइन, प्याज, हरी मिर्च, नमक और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसका सॉफ्ट आटा गूंथ लें और अब लोई लेकर हाथ से दबाते हुए पतला फैलाएं। इसके ऊपर हल्का सा छेद करें। अब इसे तवे पर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें। इसे चटनी या दही के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

मिसल पाव

मिसल पाव स्नैक्स से लेकर लंच, डिनर या ब्रंच के लिए बेहतरीन रेसिपी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में जीरा, हरी मिर्च, अदरक- लहसुन का पेस्ट, प्याज और टमाटर डालकर भून लें। अब इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। मसाले भुनने के बाद अंकुरित मूंग डालें और करीब 2-3 मिनट तक हल्का पानी डालकर पकाएं। अब एक बाउल में मिसल डालें। इसके ऊपर गर्मागर्म ग्रेवी डालें। इसके ऊपर आप बारीक कटा प्याज, सेव और नींबू का रस मिला सकते हैं। अब पाव के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

मूंगदाल ढोकला

ब्रंच के लिए मूंग दाल का ढोकला एक बेहतरीन रेसिपी है। इसके लिए रातभर मूंग दाल को भिगोकर रखें। अब दाल को मिक्सर में हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट और पानी डालकर पेस्ट बना लें। इसे बाउल में निकाल लें और इसमें एक कप सूजी या रवा, दही, हल्दी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब बैटर में बेकिंग सोडा डालकर इसे स्टीमर में पका लें। तैयार ढोकले में तड़का लगाएं और इसे चटनी के साथ सर्व करें।

पैनकेक

पैनकेक बनाने के लिए दही, पिसी हुई चीनी, बटर और एसेंस डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दूध डालकर अच्छे से मिक्स करें। इस तरह पैन केक का बैटर तैयार हो जाएगा। अब नॉन स्टिक पैन में बैटर को डालकर पैन केक तैयार कर लें। अब इसके ऊपर शहद डालकर सर्व करें।

मसाला डोसा

मसाला डोसा बनाने के लिए आप बैटर को पहले से तैयार करके रख सकते हैं। मसाला तैयार करने के लिए तेल में राई, मेथी, जीरा, प्याज, हल्दी, हरी मिर्च, करी पत्ता और आलू डालकर मसाला तैयार कर लें। अब बैटर से डोसा तैयार करें और तैयार मसाले को डोसे के बीच में भरकर मोड़ दें। इस तरह स्वादिष्ट मसाला डोसा तैयार हो जाएगा।