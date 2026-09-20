स्टडी रूम को व्यवस्थित और आकर्षक बनाए रखना जरूरी है। कमरा जितना सजा हुआ और चीजें जितने व्यवस्थित तरीके से रखी होंगी, पढ़ने का माहौल उतना ही अच्छा बनता है। कई बार व्यवस्थित रखने के बाद भी कमरा ज्यादा आकर्षक नहीं नजर आता है। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप अपने स्टडी रूम को पूरी तरह बदल कर उसे आकर्षक लुक दे सकते हैं। इसके लिए किसी इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत नहीं है। यह काम आप खुद ही आसानी से कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह स्टडी रूम का मेकओवर किया जा सकता है।

1- स्टडी टेबल को बनाएं कमरे का फोकस

कई बार स्टडी टेबल भी कमरे का लुक खराब कर रहा होता है। आप एक साधारण टेबल की जगह लकड़ी या वुड फिनिश वाली मिनिमल डिजाइन वाली स्टडी टेबल लगा सकते हैं। टेबल पर बहुत ज्यादा सामान रखने के बजाय लैपटॉप, लैंप और कुछ जरूरी स्टेशनरी ही रखें। साफ-सुथरी और व्यवस्थित टेबल कमरे को आकर्षक बनाने में काफी मदद करती है।

2- लाइटिंग से बदले लुक

कई बार खराब लाइटिंग भी कमरे का लुक बिगाड़ रही होती है। ऐसे में सिर्फ एक बल्ब या ट्यूबलाइट की जगह स्टडी टेबल पर डिजाइनर टेबल लैंप, छत पर वार्म लाइट और जरूरत के अनुसार वॉल लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वार्म व्हाइट लाइट कमरे में आरामदायक और प्रीमियम माहौल बनाने में मदद कर सकती है। आप चाहें तो स्टडी टेबल के किनारों पर वार्म एलईडी लाइट्स लगवा सकते हैं।

3- दीवार पर करवाएं काम

कमरे को प्रीमियम और लग्जरी लुक देने में दीवारें अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्टडी रूम के खाली दीवारों पर एक बड़ी पेंटिंग, 2-3 मैचिंग फ्रेम्स या अच्छे डिजाइन वाले वॉल शेल्फ लगा सकते हैं, जिनमें आप किताबें, सजावटी सामान और एक पौधा रखकर कमरे का लुक बदल सकते हैं।

4- वुडन फर्नीचर से बदले कमरे का लुक

स्टडी रूम का लुक बदलने में वुडन फर्नीचर काफी काम आ सकता है। इसके लिए आप वुडन शेल्फ, टेबल, कैबिनेट या वॉल पैनलिंग का काम करवा सकते हैं। लकड़ी के ये एलिमेंट कमरे को आकर्षक बनाने के साथ ही गर्मजोशी और एलिगेंट लुक भी देते हैं। आप किसी एक दीवार पर वुडन पैनलिंग या स्टाइलिश शेल्फ लगाकर भी कमरे को आकर्षक बना सकते हैं।

5- पेंट से दें आकर्षक लुक

स्टडी रूम को लग्जरी दिखाने में दीवारों का रंग काफी अहम भूमिका निभाता है। आमतौर पर स्टडी रूम में क्रीम, ऑफ-व्हाइट, बेज, हल्के ग्रे या पेस्टल जैसे रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। दीवारों के रंग के साथ पर्दे, टेबल और अन्य चीजों को मैच करके स्टडी रूम को आकर्षक बनाया जा सकता है। ऐसे में इन छोटी-छोटी चीजों और बदलावों की मदद से आप अपने कमरे का लुक बदल सकते हैं और पढ़ने के लिए एक आरामदायक माहौल तैयार कर सकते हैं।

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