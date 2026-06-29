Homemade Facial at Home: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और काम का दबाव इतना बढ़ गया है कि इसका सीधा असर हमारी त्वचा पर नजर आने लगता है। कम उम्र में ही त्वचा बेजान, डल और रूखी नजर आने लगती है। ऐसे में चेहरे की प्राकृतिक चमक वापस लाने के लिए अक्सर लोग पार्लर जाकर महंगे फेशियल कराते हैं। कई बार लोगों के पास फेशियल कराने का समय भी नहीं होता है। ऐसे में आप घर पर ही फेशियल कर सकते हैं।

क्लींजिंग

फेशियल की शुरुआत क्लींजिंग से करें जिससे त्वचा पर मौजूद धूल-मिट्टी, पसीना और एक्स्ट्रा ऑयल साफ हो जाए। इसके लिए कच्चे दूध को कॉटन की मदद से हल्के हाथों से चेहरे और गर्दन पर लगाएं। इसे करीब 2-3 मिनट तक रहने दें फिर पानी से चेहरा साफ कर लें। इससे गंदगी और टैनिंग साफ करने में मदद मिल सकती है और स्किन मुलायम हो सकती है।

चेहरे को भाप देना

क्लींजिंग के बाद दूसरा स्टेप चेहरे को भाप देना है। इसके लिए एक बाउल में गर्म पानी लें और उसमें कुछ बूंदें नींबू के रस की डाल दें। अब चेहरे को कुछ दूरी पर रखकर भाप लें। इससे त्वचा के पोर्स खुलने में मदद मिलती है जिससे चेहरा ज्यादा फ्रेश नजर आ सकता है।

स्क्रबिंग

स्क्रब करने के लिए एक बाउल में 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच शहद और आधा चम्मच कॉफी मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इसे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद पानी से चेहरा धो लें। इससे डेड स्किन सेल्स हटाने में मदद मिलती है और चेहरा ज्यादा मुलायम नजर आ सकता है।

फेस मास्क

स्क्रब के बाद फेस मास्क लगाना जरूरी माना जाता है। इसके लिए मुल्तानी मिट्टी और ऐलोवेरा जेल को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। इसे पूरे चेहरे पर लगाएं और करीब 15 से 20 मिनट तक लगाकर रखें और फिर पानी से चेहरा साफ कर लें। इससे त्वचा को नमी मिलती है और चेहरे की प्राकृतिक चमक वापस आ सकती है।

मसाज

फेशियल का आखिरी स्टेप मसाज है जिसके लिए आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकती हैं। चेहरे पर करीब 2 मिनट तक हल्के हाथों से ऊपर की दिशा में मसाज करें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और चेहरे पर निखार आ सकता है।

ध्यान रखें ये बातें

लंबे समय तक चेहरे को सॉफ्ट और चमकदार बनाए रखने के लिए रात के समय फेशियल करें।

किसी भी घरेलू तरीके का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

फेशियल करने से पहले हाथों को अच्छे से साफ कर लें।

अगर आपको मुंहासे, संक्रमण या किसी तरह की त्वचा संबंधी समस्या है तो विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। फेशियल से जुड़ी चीजों का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। यदि आपकी त्वचा संवेदनशील है, किसी प्रकार की एलर्जी, संक्रमण, मुंहासों की गंभीर समस्या या अन्य त्वचा संबंधी बीमारी है, तो उन उपायों को अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें।