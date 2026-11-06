त्योहारों के दौरान घर में अक्सर पूरियां ज्यादा बन जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसे में इन्हें फेंकने या दोबारा वैसे ही गर्म करके खाने के बजाय कुछ नया और चटपटा बनाया जा सकता है। बची हुई पूरियों से आप नाश्ते के लिए कई मजेदार डिश तैयार कर सकते हैं। यहां इसकी 5 आसान रेसिपी शेयर की गई हैं। इनसे आप बासी या बची हुई पूरियों को नया टेस्ट दे सकती हैं।

पूरी चाट

अगर आपको चटपटा खाना पसंद है, तो बची हुई पूरियों से पूरी चाट बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए इन चीजों जरूरत पड़ेगी।

5-6 बची हुई पूरियां

1 उबला आलू

आधा कप उबले काले चने या सफेद मटर

आधा कप दही

हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी

बारीक कटा प्याज और टमाटर

चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर

नमक और सेव

अब जानें बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए सबसे पहले पूरियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। फिर उबले आलू को मैश करके उसमें चने, प्याज और टमाटर मिला दें। इसके बाद आपको करना ये है कि इसमें नमक, चाट मसाला और भुना जीरा डाल देना है। फिर पूरी के टुकड़ों के ऊपर यह मिश्रण फैलाएं। इसके बाद ऊपर से दही, हरी चटनी और मीठी चटनी डालें। लास्ट में सेव और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसें।

मसाला पूरी क्रिस्पी स्नैक्स

बची हुई पूरियों से चाय के साथ खाने के लिए कुरकुरा स्नैक्स भी तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए नीचे बताई गईं चीजें।

5-6 बची हुई पूरियां

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा चम्मच चाट मसाला

आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर

थोड़ा सा नमक

करी पत्ता

1 चम्मच तेल

अब नोट कर लें रेसिपी

सबसे पहले पूरियों को छोटे चौकोर या त्रिकोण आकार में काट लें। फिर कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें और करी पत्ता डालें। इसके बाद अब पूरी के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर कुरकुरे होने तक सेंकें। फिर गैस बंद करके इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक और चाट मसाला मिलाएं। जब अच्छी तरह टॉस करके चाय के साथ परोसें।

पूरी का पोहा

अगर सुबह के नाश्ते में कुछ अलग खाने का मन है, तो पूरी से पोहा जैसी डिश बना सकते हैं। इसमें सब्जियां और मूंगफली डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। जानें बनाने के लिए जरूरी चीजें।

5-6 बची हुई पूरियां

1 प्याज बारीक कटा हुआ

1 हरी मिर्च

आधा कप मटर

1 छोटा टमाटर

थोड़ी मूंगफली

आधा चम्मच राई

करी पत्ता

हल्दी, नमक और नींबू का रस

हरा धनिया

नोट करें बनाने का तरीका

इस डिश को बनाने के लिए सबसे पहले पूरियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। फिर कड़ाही में तेल गर्म करके राई, करी पत्ता और मूंगफली डालें। इसके बाद अब प्याज और हरी मिर्च डालकर हल्का भूनें। फिर इसमें मटर, टमाटर, हल्दी और नमक डालकर पकाएं। अब पूरी के टुकड़े डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जरूरत लगे तो 1-2 चम्मच पानी छिड़ककर ढक दें, ताकि पूरी थोड़ी नरम हो जाए। ऊपर से नींबू का रस और हरा धनिया डालकर परोसें।

पूरी का मसाला रोल

बच्चों के टिफिन या शाम के नाश्ते के लिए पूरी का मसाला रोल अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें आलू और सब्जियों की स्टफिंग भरकर इसे नया स्वाद दिया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी।

4-5 बची हुई पूरियां

2 उबले आलू

आधा प्याज बारीक कटा हुआ

आधी शिमला मिर्च

थोड़ा कद्दूकस किया हुआ गाजर

हरी चटनी

लाल मिर्च, चाट मसाला और नमक

थोड़ा तेल

अब नोट करें रेसिपी

इसे बनाना बेहद आसान है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें और प्याज, शिमला मिर्च और गाजर को हल्का भून लें। फिर अब इसमें मैश किए हुए आलू, नमक, लाल मिर्च और चाट मसाला डालकर मिलाएं। इसके बाद बची हुई पूरियों को तवे पर हल्का गर्म करें, ताकि वे नरम हो जाएं। फिर पूरी पर हरी चटनी लगाएं और बीच में आलू का मसाला रखें। इसके बाद इसे रोल की तरह मोड़ें और तवे पर थोड़ा तेल लगाकर दोनों तरफ से सेंक लें। इसे बीच से काटकर टोमैटो सॉस के साथ परोसें।

पूरी का मसाला उपमा

उपमा का स्वाद पसंद है, तो बची हुई पूरियों से इसकी एक अलग तरह की डिश बना सकते हैं। यह नाश्ता हल्का चटपटा और पेट भरने वाला होता है। बनाने के लिए जानें जरूरी चीजें।

5-6 बची हुई पूरियां

1 प्याज

1 हरी मिर्च

आधा कप बारीक कटी सब्जियां (गाजर, मटर, शिमला मिर्च)

आधा चम्मच राई

करी पत्ता

हल्दी और नमक

नींबू का रस

हरा धनिया

अब नोट कर लें बनाने का तरीका

इससे आप पूरियों को बिल्कुल नया टेस्ट दे सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले पूरियों को हाथ से अच्छी तरह मसलकर छोटे टुकड़ों में कर लें। फिर कड़ाही में तेल गर्म करके राई, करी पत्ता और हरी मिर्च डालें। इसके बाद अब प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें। फिर इसमें कटी हुई सब्जियां, हल्दी और नमक डालकर पकाएं। इसके बाद अब मसलकर रखी हुई पूरियां डालें और सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। फिर थोड़ा पानी छिड़ककर 2 मिनट ढक दें, ताकि पूरी मसाले के साथ अच्छी तरह मिल जाए इसके बाद नींबू का रस और हरा धनिया डालकर गर्मागर्म परोसें।