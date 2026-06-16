बरसात के मौसम में जहां हरियाली आती है, तो वहीं घर से जुड़ी कई समस्याएं शुरू हो जाती हैं। इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या सीलन की होती है। खासकर घर की बाहरी दीवारों पर, जहां पानी सीधा पड़ता है और इससे अंदर की दीवारों में सीलन शुरू हो जाती है। इसके साथ ही बालकनी में भी बारिश के पानी के चलते दीवारों में सीलन आने लगती है। ऐसे में इन्हें बचना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि सीलन दीवार को कमजोर बनाती है। हालांकि, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान उपाय हैं जिनकी मदद से आप बालकनी के सीलन से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से उपाय हैं:

1- दरारें और गैप से आता है पानी

अगर दीवारों में किसी भी तरह की दरारें या गैप हैं तो यहीं से अंदर पानी रिसने की समस्या सबसे अधिक होती है। बारिश का पानी इन दरारों में जमा होकर धीरे-धीरे अंदर पहुंचता है। इसे भरने के लिए सीमेंट फिलर, सीलेंट या पुट्टी की मदद ले सकते हैं। कई बार ये छोटी दरारें दीवारों, फर्श और खिड़कियों के आसपास भी मौजूद होती हैं।

2- पानी की सही निकासी

जब बालकनी में पानी जमा होने लगता है, तो वह धीरे-धीरे फर्श और दीवारों में रिसने लगता है। जिसके चलते सीलन लगने लगती है। ऐसे में बालकनी के ड्रेनेज की सही से जांच कर लें। कई बार ड्रेनेज पाइप और पानी निकलने वाली जगह पर कचरा, पत्तियां या मिट्टी जमा हो जाती हैं। ऐसे में बारिश के मौसम में इसकी समय-समय पर सफाई करते रहें।

3- कवर करें

अगर बारिश का पानी सीधा आपकी बालकनी में आता है तो इसे कुछ समय के लिए शेड या पॉलीकार्बोनेट शीट से ढक सकते हैं। इससे पानी सीधे दीवारों और फर्श पर नहीं गिरेगा, जिससे नमी और सीलन की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है।

4- वॉटरप्रूफिंग

सीलन और नमी से बचाव के लिए बालकनी की दीवारों पर अच्छी क्वालिटी की वॉटरप्रूफिंग करवा सकते हैं। कई बार पुरानी कोटिंग कमजोर पड़ जाती है, जिससे बारिश का पानी अंदर रिसने लगता है। ऐसे में मानसून शुरू होने से पहले जरूरत पड़ने पर नई वॉटरप्रूफ लेयर लगवा लेनी चाहिए। इससे पानी दीवारों के भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है।

5- वेदर-रेसिस्टेंट पेंट

बालकनी की दीवारों को नमी और सीलन से बचाने के लिए आप वेदर-रेसिस्टेंट या वॉटर-रेपेलेंट पेंट लगवा सकते हैं। ये साधारण पेंट की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। ये पेंट दीवार की सतह पर एक सुरक्षात्मक परत बनाते हैं, जिससे पानी अंदर नहीं पहुंच पाता। ऐसे में इन उपायों की मदद से आप अपनी बालकनी को सीलन और नमी से काफी हद तक बचा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी सामान्य घरेलू देखभाल और रखरखाव पर आधारित है। गंभीर सीलन, लगातार पानी के रिसाव या अन्य खराबी होने पर विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें।

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