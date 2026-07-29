आप दिन भर काम करते हैं और सोचते आपका शरीर कितना एक्टिव है। आपकी नींद पूरी हो रही है और शरीर बिल्कुल फिट है, लेकिन जरूरी नहीं ऐसा ही हो। कई बार शरीर खुद ही ऐसे संकेत देने लगता है, जो बताते हैं कि उसे पर्याप्त आराम नहीं मिल रहा है। हाल ही में डॉक्टर कुनाल सूद ने सोशल मीडिया पर ऐसे 5 संकेत बताए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही। आइए जानते हैं ये संकेत कौन-से हैं और इस बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं।

बिना चाय या कॉफी के काम नहीं चलता

डॉ. कुनाल सूद ने बताया कि अगर दिन की शुरुआत करने या काम करने के लिए आपको बार-बार चाय या कॉफी की जरूरत पड़ती है, तो यह नींद की कमी का संकेत हो सकता है। उन्होंने बताया, कैफीन दिमाग में मौजूद एडेनोसिन रिसेप्टर्स को कुछ समय के लिए ब्लॉक कर देती है। इससे नींद कम महसूस होती है। लेकिन यह अच्छी नींद से मिलने वाली शारीरिक रिकवरी की भरपाई नहीं करती। समय के साथ नींद की कमी, ज्यादा कैफीन और फिर खराब नींद की साइकिल बन सकती है।

बार-बार मीठा या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने का मन करना

डॉ. सूद ने बताया कि नींद कम होने पर शरीर में ऐसे हार्मोनल बदलाव हो सकते हैं, जिससे भूख बढ़ जाती है। इससे मीठी और ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाने की इच्छा बढ़ सकती है। साथ ही, दिमाग का वह हिस्सा जो खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, कम सक्रिय हो जाता है। इसलिए ऐसी चीजों को खाने की इच्छा रोकना मुश्किल हो सकता है।

छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना

अगर पहले की तुलना में आप जल्दी चिड़चिड़े हो रहे हैं, तो इसकी एक वजह नींद की कमी भी हो सकती है। डॉ. सूद बताते हैं, पर्याप्त नींद न मिलने से भावनाओं को संभालने की क्षमता कम हो जाती है। शोध बताते हैं कि इससे गुस्सा बढ़ सकता है। साथ ही, दिमाग के उन हिस्सों के बीच तालमेल भी कम हो जाता है, जो भावनाओं को नियंत्रित करने का काम करते हैं।

हर समय दिमाग सुस्त महसूस होना

अगर आपको ध्यान लगाने, चीजें याद रखने या छोटे-छोटे फैसले लेने में दिक्कत होने लगी है, तो यह भी नींद पूरी न होने का संकेत हो सकता है। डॉ. सूद कहते हैं, कम नींद लेने से ध्यान, याददाश्त, सीखने की क्षमता, प्रतिक्रिया देने की गति और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। एक अध्ययन के मुताबिक लगातार दो हफ्ते तक हर रात 6 घंटे या उससे कम सोने वाले लोगों की सोचने-समझने की क्षमता लगभग उतनी ही प्रभावित हुई, जितनी दो रात बिल्कुल न सोने पर होती है।

बार-बार बीमार पड़ना

अगर आपको अक्सर सर्दी-जुकाम या वायरल संक्रमण होने लगा है, तो इसकी एक वजह पर्याप्त नींद न लेना भी हो सकती है। डॉ. सूद ने बताया कि नींद शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित रखने में अहम रोल प्ले करती है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि कम सोने वाले लोगों में सामान्य वायरल संक्रमण होने की संभावना ज्यादा हो सकती है।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

जब इस बारे में इंडियन एक्स्प्रेस की टीम ने एलीट केयर क्लिनिक के जनरल फिजिशियन डॉ. पल्लेटी शिव कार्तिक रेड्डी से बात कि तो उन्होंने बताया कि ये सभी संकेत नींद की कमी की ओर इशारा कर सकते हैं। खासकर तब जब इनमें से कई लक्षण एक साथ दिखाई दें। ज्यादा कैफीन पर निर्भर रहना अक्सर दिनभर की नींद महसूस होने की भरपाई करने की कोशिश होती है। वहीं मीठा खाने की इच्छा हार्मोन में बदलाव की वजह से बढ़ सकती है। चिड़चिड़ापन और दिमाग का सुस्त होना भी नींद की कमी के शुरुआती लक्षणों में शामिल हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया की ये लक्षण सिर्फ नींद की कमी की वजह से ही नहीं होते। तनाव, चिंता, अवसाद, थायरॉयड की समस्या, पोषण की कमी, अनियंत्रित मधुमेह या कुछ दवाओं के कारण भी ऐसा हो सकता है। बार-बार संक्रमण होना भी किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए लक्षण कितने समय से हैं, कितने गंभीर हैं और व्यक्ति की बाकी स्वास्थ्य स्थिति क्या है, इसे भी ध्यान में रखना जरूरी है।

नींद की कमी का शरीर और दिमाग पर क्या असर पड़ता है?

डॉ. रेड्डी ने बताया कि नींद की कमी से दिमाग की एकाग्रता, निर्णय लेने की क्षमता और भावनाओं को नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। यही कारण है कि व्यक्ति को दिमाग सुस्त लगने लगता है, काम में मन नहीं लगता और वह जल्दी चिड़चिड़ा हो सकता है। कम नींद से शरीर में भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन भी प्रभावित होते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। यदि लंबे समय से नींद न आने, अत्यधिक थकान या अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं, तो स्वयं इलाज करने के बजाय योग्य डॉक्टर से सलाह लें।