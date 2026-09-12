अगर आपको सैंडविच पसंद है, लेकिन हर बार वही आलू सैंडविच या घर में एक ही तरीके से बनने वाले सैंडविच को खाकर बोर हो गए हैं, तो इस बार इन 5 रेसिपी को ट्राई करें। मशरूम के चटपटे सैंडविच से लेकर पनीर, कॉर्न-चीज, आलू-चीज और कुरकुरे वेज सैंडविच तक, यहां स्वाद के कई विकल्प हैं। खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए ओवन या सैंडविच मेकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। गर्म तवे पर ही ये सैंडविच आसानी से तैयार हो जाएंगे।

चटपटा मशरूम सैंडविच

इसे बनाने के लिए आपको ब्रेड- 4 स्लाइस, मशरूम- 1 कप बारीक कटे हुए, प्याज- 1 छोटा, शिमला मिर्च- 1/2, लहसुन- 2 कलियां, काली मिर्च- 1/2 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स- 1/2 छोटा चम्मच, नमक और मक्खन चाहिए होगा। सबसे पहले तवे पर थोड़ा मक्खन डालकर लहसुन और प्याज भूनें। फिर मशरूम और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर पकाएं, ताकि मशरूम का पानी सूख जाए। नमक, काली मिर्च और चिली फ्लेक्स डालकर मिलाएं। इस मिश्रण को ब्रेड पर रखें। इसके बाद दूसरी स्लाइस से ढकें। तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेंक लें।

मसाला पनीर सैंडविच

यह सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड- 4 स्लाइस, पनीर- 1 कप कद्दूकस किया हुआ, प्याज- 1 छोटा, टमाटर- 1 छोटा, शिमला मिर्च- 1/2, लाल मिर्च- 1/2 छोटा चम्मच, गरम मसाला- 1/4 छोटा चम्मच, नमक और मक्खन चाहिए होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले थोड़े मक्खन में प्याज और शिमला मिर्च भूनें। फिर टमाटर डालें। इसे करीब 1-2 मिनट पकाएं। इसके बाद पनीर, लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। इस मिश्रण को ब्रेड पर फैलाएं और दूसरी स्लाइस रखें। तवे पर दोनों तरफ से हल्का कुरकुरा होने तक सेंकें।

कॉर्न-चीज सैंडविच

इसे तैयार करने के लिए ब्रेड- 4 स्लाइस, उबला स्वीट कॉर्न- 1/2 कप, कद्दूकस किया हुआ चीज- 1/2 कप, शिमला मिर्च- 1/2 कप, काली मिर्च- 1/4 छोटा चम्मच, चिली फ्लेक्स और नमक की जरूरत होगी। सबसे पहले एक कटोरे में कॉर्न, शिमला मिर्च और चीज मिलाएं। इसमें नमक, काली मिर्च और थोड़े चिली फ्लेक्स डालें। मिश्रण को ब्रेड पर फैलाकर दूसरी स्लाइस रखें। तवे पर थोड़ा मक्खन लगाकर धीमी आंच पर दोनों तरफ से सेंकें। चाहें तो तवा ढक दें, इससे अंदर का चीज अच्छी तरह पिघल जाएगा।

आलू-चीज सैंडविच

यह भी बहुत कम सामान में तैयार हो जाएगा। इसके लिए ब्रेड- 4 स्लाइस, उबले आलू- 2, चीज- 1/2 कप, प्याज- 1 छोटा, हरी मिर्च- 1, धनिया- 1 बड़ा चम्मच, चाट मसाला- 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्च और नमक चाहिए होगा। सबसे पहले आलू मैश करके उसमें प्याज, हरी मिर्च, धनिया, चाट मसाला, लाल मिर्च और नमक मिलाएं। ब्रेड पर आलू का मिश्रण फैलाएं और ऊपर थोड़ा चीज डालें। दूसरी स्लाइस रखकर हल्के मक्खन के साथ तवे पर दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने तक सेंकें।

कुरकुरा वेज सैंडविच

इसका स्वाद बच्चों को खूब पसंद आएगा। इसके लिए ब्रेड- 4 स्लाइस, गाजर- 1/2 कप कद्दूकस की हुई, शिमला मिर्च- 1/2 कप, पत्तागोभी- 1/2 कप बारीक कटी हुई, प्याज- 1 छोटा, हरी चटनी- 2 बड़े चम्मच, काली मिर्च और नमक जरूर पड़ेगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले सभी सब्जियों को एक कटोरे में डालकर नमक और काली मिर्च मिलाएं। ब्रेड पर हरी चटनी लगाएं और सब्जियों की परत रखें। दूसरी स्लाइस से ढककर हल्का दबाएं। तवे पर थोड़ा मक्खन लगाकर धीमी-मध्यम आंच पर दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेंक लें।

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