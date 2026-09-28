वजन घटाने की कोशिश में हैं और रोज-रोज सलाद में वही खीरा-टमाटर खाकर बोर हो चुके हैं तो वन-बाउल मिक्स सलाद की आसान रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। सलाद को थोड़ा स्वादिष्ट और पौष्टिक तरीके से तैयार किया जाए तो यह डाइट का हिस्सा बन सकता है। इसे खाने का भी आपको मन करेगा साथ ही पेट भी कुछ देर भरा महसूस होगा। सब्जियों, फलियों, दही और कुछ बीजों को मिलाकर बनाए गए अलग-अलग सलाद खाने से डाइट में फाइबर और दूसरे जरूरी पोषक तत्व शामिल किए जा सकते हैं। यहां जानिए ऐसे 5 सलाद के आइडिया और एक आसान वन-बाउल मिक्स सलाद की रेसिपी, जिसे घर पर जल्दी तैयार किया जा सकता है।
सलाद वजन घटाने की कोशिश में कैसे कर सकता है मदद?
सलाद में अगर सब्जियां, फलियां और दूसरे पौष्टिक कम-कैलोरी वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों, तो यह खाने की मात्रा बढ़ाने में मदद कर सकता है, जबकि कैलोरी कम रहती है।
सब्जियों और फलियों में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराने में मदद कर सकता है। इससे बार-बार कुछ खाने की इच्छा कम हो सकती है। सलाद में पानी की मात्रा भी अच्छी होती है, जिससे खाने का कुल वॉल्यूम बढ़ता है।
हालांकि सिर्फ सलाद खाने से वजन कम नहीं होता। वजन घटाने के लिए पूरे दिन की डाइट, कुल कैलोरी, शारीरिक गतिविधि और नींद जैसे कई फैक्टर्स मायने रखते हैं। अब जानें वन-बाउल मिक्स सलाद की आसान रेसिपी।
चना-खीरा मिक्स सलाद
इन चीजों की पड़ेगी जरूरत
उबला हुआ काला या सफेद चना
खीरा
टमाटर
प्याज
हरा धनिया
नींबू का रस
भुना जीरा
स्वादानुसार थोड़ा नमक
अब जानें बनाने का तरीका
सबसे पहले सभी चीजों को एक बाउल में डालकर अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से नींबू का रस और भुना जीरा डालें। चना इसमें फाइबर और प्रोटीन जोड़ता है, जिससे यह सिर्फ सब्जियों वाले सलाद से ज्यादा संतोषजनक विकल्प बन सकता है।
दही-खीरा सलाद
ये हैं जरूरी चीजें
गाढ़ा सादा दही
थोड़ा भुना जीरा
काली मिर्च
धनिया या पुदीना
इसे बनाने के लिए सबसे पहले खीरे को छोटे टुकड़ों में काटकर दही में मिला दें। ऊपर से जीरा और काली मिर्च डालें। यह खासकर गर्म मौसम में हल्का और ताजा विकल्प हो सकता है।
मूंग स्प्राउट्स सलाद
ये हैं जरूरी चीजें
मूंग स्प्राउट्स
टमाटर
खीरा
गाजर
धनिया
नींबू
भुना जीरा
सारी सामग्री को मिलाकर तुरंत खा सकते हैं। मूंग स्प्राउट्स सलाद में फाइबर और प्रोटीन बढ़ाने का आसान तरीका है।
कॉर्न-बीन्स सलाद
नोट करें जरूरी सामान की लिस्ट
उबले हुए राजमा या ब्लैक बीन्स
उबला स्वीट कॉर्न
शिमला मिर्च
टमाटर
प्याज
नींबू का रस
काली मिर्च
सब चीजों को मिलाएं और ऊपर से नींबू और काली मिर्च डालें। बीन्स इसे ज्यादा भरपेट बनाने में मदद करते हैं, जबकि सब्जियां इसमें क्रंच और स्वाद जोड़ती हैं।
पनीर-मिक्स वेजिटेबल सलाद
जरूरी चीजें
पनीर के छोटे टुकड़े
खीरा
टमाटर
शिमला मिर्च
गाजर
धनिया
नींबू का रस
काली मिर्च
इसे बनाना बेहद आसान है इसके लिए बस सभी चीजों को मिलाकर अच्छे से मिक्स करना है। पनीर इसमें प्रोटीन और स्वाद दोनों जोड़ने का काम करता है। अगर आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो पनीर की मात्रा और बाकी दिन की कुल डाइट का भी ध्यान रखें।
वन-बाउल मिक्स सलाद की आसान रेसिपी
अगर आप अलग-अलग चीजें काटकर एक ही बाउल में डालकर भरपेट और पौष्टिक सलाद बनाना चाहते हैं तो यह कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं।
नोट करें जरूरी चीजें
½ कप उबला चना
½ खीरा
1 छोटा टमाटर
½ गाजर
थोड़ी शिमला मिर्च
2-3 चम्मच स्वीट कॉर्न
थोड़ा प्याज
हरा धनिया
1-2 चम्मच सादा दही
1 चम्मच नींबू का रस
भुना जीरा
काली मिर्च
स्वादानुसार नमक
अब जानें बनाने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बाउल में चना, खीरा, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, कॉर्न और प्याज डालें। फिर इसमें दही, नींबू का रस, भुना जीरा और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें। ऊपर से हरा धनिया डालें और ताजा-ताजा खाएं।
सलाद को वजन घटाने वाली डाइट के लिए बनाते समय ये बात याद रखें
सलाद को हेल्दी बनाने के चक्कर में उसमें बहुत ज्यादा मेयोनेज, क्रीम, चीज, मीठी ड्रेसिंग या ज्यादा तेल डालने से बचें। इन चीजों से सलाद की कैलोरी काफी बढ़ सकती है।