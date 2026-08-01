Sawan Falahari Recipes: सावन के महीने में कई लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, ऐसे में कई बार हम एक जैसा फलाहार खाकर बोर हो जाते हैं।साबूदाना खिचड़ी, खीर, फल और आलू ज्यादातर घरों में फलाहार के दौरान खाया जाता है। लेकिन इस बार अगर आप कुछ नया और अलग खाना चाहते हैं, तो साबूदाना से बनने वाली कुछ फलाहार रेसिपी ट्राई हैं। साबूदाना हल्का होने के साथ-साथ लंबे समय तक पेट को भरा रखता है। इससे आप सिर्फ खिचड़ी या खीर नहीं बल्कि कई अलग-अलग रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन्हें आप कम समय में आसानी से तैयार कर सकते हैं।

साबूदाना चीला

इसे बनाने के लिए मिक्सर में भीगा हुआ साबूदाना, उबले आलू, हरी मिर्च, जीरा पाउडर, नमक, अदरक और पानी को डालकर अच्छे से पीस लें। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकालकर हरा धनिया मिलाएं। नॉन स्टिक पैन पर बैटर फैलाएं। इसे दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें। इस तरह बाकी के चीले तैयार करें और दही के साथ गर्मागर्म सर्व करें।

साबूदाना थालीपीठ रेसिपी

एक बड़े बाउल में भीगा हुआ साबूदाना, उबले हुए आलू, जीरा, हरी मिर्च, सेंधा नमक, नींबू का रस और मूंगफली का पाउडर लें और सभी सामग्री को अच्छी तरह मिलाकर नरम आटा गूंथ लें। आलू और साबूदाने की नमी से ही आटा तैयार हो जाएगा, इसलिए आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होगी। अब एक प्लास्टिक शीट या बटर पेपर पर हल्का घी लगाएं। आटे की लोई लें और इसे उंगलियों से थपथपाकर या हल्के बेलन से थालीपीठ का आकार दें। बीच में छोटा छेद कर दें और इसे मध्यम आंच पर तवे पर सेंक लें। इसे व्रत में दही या हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं।

साबूदाना टिक्की

इस फलाहार रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में उबले हुए आलू को मैश कर लें। अब इसमें भीगा हुआ साबूदाना, पीसी हुई मूंगफली का पाउडर, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, भुना हुआ जीरा पाउडर और सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसकी छोटी-छोटी टिक्की बना लें। इसे सेंकने के लिए आप अप्पे पैन में घी या तेल डालें और इन टिक्कियों को रख दें। दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें।

साबूदाना पकौड़े

इसे बनाने के लिए साबूदाने को करीब 3-4 घंटे तक भिगोकर रखें। अब एक बाउल में साबूदाना, मैश किए हुए आलू, मूंगफली का पाउडर, हरी मिर्च, जीरा, सेंधा नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब कड़ाही में तेल गर्म करें और मिश्रण से छोटे-छोटे पकौड़े डालें। इन्हें सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। इसे आप हरी हरी चटनी या दही के साथ व्रत में सर्व कर सकते हैं।

साबूदाना नमकीन

सबसे पहले आलू को पतले और लंबे स्लाइस में काट लें। कच्चे आलू को आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसे धोने के बाद कपड़े पर फैलाकर सुखा लें। कड़ाही में तेल गर्म करें और साबूदाना डालकर तल लें। इस तरह आलू के लच्छे भी डालकर फ्राई कर लें। अब तेल में मूंगफली, काजू, बादाम और सूखे नारियल को फ्राई कर लें। साथ में करी पत्ते भी तल लें और सभी सामग्री को अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके ऊपर सेंधा नमक और पिसी हुई चीनी डालकर मिक्स कर लें।