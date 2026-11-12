सर्दियों का मौसम देश के कई हिस्सों की खूबसूरती को दोगुना कर देता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग इस समय ट्रिप प्लान करते हैं। पहाड़ों, मैदानी इलाकों, बीच और प्राकृतिक जगहों पर घूमना एक अलग अनुभव देता है। लेकिन इस दौरान आप देश के रेगिस्तानी इलाकों की सुंदरता को करीब से देख सकते हैं। जहां गर्मी के बजाय सर्दियों में घूमना ज्यादा मजेदार और यादगार अनुभव हो सकता है। गुजरात और राजस्थान की कई जगहों पर इस समय जाया जा सकता है।

अगर आप सर्दियों के दौरान गुजरात के कच्छ घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। ठंडे मौसम की वजह से दिन में घूमना आरामदायक हो जाता है। नवंबर से फरवरी के बीच यहां पर पर्यटक रेगिस्तानी खूबसूरती का अनुभव कर सकते हैं।

इस मौसम में रण उत्सव भी आता है, जो कच्छी संगीत, नृत्य, खानपान और शिल्पकारी का एक उत्सव है। इस साल यह उत्सव धोर्डो में आयोजित होगा। यह 1 नवंबर से 7 मार्च 2027 तक चलेगा।

धोलावीरा में देखें इतिहास की झलक

इतिहास में रुचि रखने वालों को यह जगह काफी पसंद आएगी। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरी जीवन की एक झलक पेश करता है। कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित इस पुरातात्विक स्थल पर प्राचीन शहर के अवशेष मौजूद हैं। जहां आपको किलेबंद हिस्से और जल प्रबंधन की व्यवस्था के प्रमाण मिलते हैं। यहां पर जाने के लिए आराम से समय निकाल लें।

रण उत्सव का लुत्फ उठाएं

सर्दियों के समय कच्छ की सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करना चाहते हैं, तो रण उत्सव का लुत्फ ले सकते हैं। यह उत्सव यहां के लोक संगीत, नृत्य, खानपान, हस्तशिल्प और स्थानीय कला से परिचित कराता है। नमक के रेगिस्तान में यह उत्सव कलाकारों, दस्तकारों और पर्यटकों को एक साथ लाता है। यह उत्सव 2026-27 में 1 नवंबर से 7 मार्च तक चलेगा। चांदनी रात में यहां के नजारे बहुत खूबसूरत लगते हैं।

पारंपरिक हस्तशिल्प कलाएं

कच्छ नमक के मैदानों को देखने के अलावा भी घूमने की कई वजह देता है। यह जगह अपनी बारीक कढ़ाई, अजरख ब्लॉक प्रिंटिंग, बांधनी, लकड़ी के काम और अन्य ऐसी कलाओं के लिए जाना जाता है। जिन्हें पीढ़ियों से कारीगरों ने संवारा है।

भुज से करीब 40 किमी दूर निरोना जाएं, यहां आप रोगन पेंटिंग, तांबे की घंटी बनाने की कला और लाख के काम के बारे में जान सकते हैं। रोगन पेंटिंग में गाढ़े, तेल आधारित रंग का इस्तेमाल होता है, जिसे धातु की कलम से कपड़े पर लगाया जाता है।

वाइल्डलाइफ और कोस्टल जगहों की करें सैर

कच्छ सिर्फ रेगिस्तान और ऐतिहासिक स्थलों तक सीमित नहीं है। प्रकृति प्रेमी यहां पर घास के मैदानों, आर्द्रभूमियों और वन्यजीव आवासों को देख सकते हैं। यहां सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों को देखने को मौका मिल सकता है। इस दौरान पूरी जगह फ्लेमिंगो और जंगली गधे जैसे जीवों को देख सकते हैं। हालांकि इन्हें देख पाना जगह और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

समुद्र किनारे से हटकर कुछ अलग अनुभव करने के लिए मांडवी जाएं। यह जगह अपने बीच और ऐतिहासिक जहाज निर्माण परंपराओं के लिए जानी जाती है। यहां पास में स्थित विजय विलास पैलेस भी देख सकते हैं। अगर आपको वन्यजीव देखने हैं, तो उससे संबंधित अभयारण्य या वेटलैंड के बारे में जानकारी लें।

कच्छ का रण

रण ऑफ कच्छ पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहां नमक से ठका विशाल क्षेत्र नीले आसमान के सामने एक बहुत सुंदर नजारा पेश करता है। सर्दियों के दौरान मानसून का पानी सूख जाता है और नमक के मैदान नजर आने लगते हैं। यह जगह फोटोग्राफी करने और शांति से घूमने के लिए बेहतरीन साबित हो सकती है।

यहां पर सूर्यास्त देखना या चांदनी रात में घूमना यादगार अनुभव हो सकता है। अगर आप रण उत्सव के दौरान घूमने आ रहे हैं, तो धोर्डो आ सकते हैं। ट्रिप प्लान करने से पहले एंट्री परमिट से जुड़ी जानकारी ले लें।