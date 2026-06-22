आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। अधिकतर सब्जियों में आलू का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिर्फ आलू की मदद से भी आप कई सारे स्वादिष्ट और क्रिस्पी व्यंजन तैयार कर सकते हैं। इन्हें आप बच्चों की टिफिन में दे सकते हैं साथ ही शाम की हल्की भूख के दौरान चाय के साथ भी परोस सकते हैं। सबसे बड़ी बात इन्हें बनाने में भी बेहद कम समय लगता है। हालांकि, इसके लिए आपको पहले से आलू उबालना पड़ेगा। आइए जानते हैं आलू की मदद से आप कौन-कौन से स्वादिष्ट नाश्ते तैयार कर सकते हैं।

1- आलू जीरा फ्राई

सबसे कम समय में तैयार होने वाली रेसिपी में से एक आलू जीरा फ्राई है। इसे बनाने के लिए उबले हुए आलुओं को टुकड़ों में काट लें। अब एक कड़ाही में थोड़ा सा तेल या घी गरम कर उसमें एक चम्मच जीरा डाल दें। जीरा चटकने के बाद कटी हुई हरी मिर्च और आलू के टुकड़े डाल दें। ऊपर से हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और भुना हुआ जीरा पाउडर अच्छी तरह डालकर मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक मध्यम आंच पर भून लें। अंत में हरा धनिया डालकर चाय के साथ परोस सकते हैं।

2- आलू कटलेट

बच्चों के पसंदीदा स्नैक्स में से एक आलू कटलेट भी है। यह बड़ों को भी खूब पसंद आता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले आलू को कद्दूकस या मैश कर लें। अब इसमें उबली हुई मटर, बारीक कटी गाजर, नमक, गरम मसाला और बाइंडिंग के लिए दो चम्मच ब्रेड क्रम्ब्स या कॉर्नफ्लोर मिला लें। स्वाद बढ़ाने के लिए चाट मसाला भी डाल सकते हैं। इस मिश्रण को कटलेट का आकार देकर प्लेट में रख लें। अब तवे पर थोड़ा सा तेल डलाकर गर्म कर लें और उस पर कटलेट को रखकर दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंक लें। आपका क्रिस्पी आलू कटलेट तैयार है। इसे आप चाट के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं।

3- आलू चाट

उबले हुए आलू को छोटे टुकड़ों में काट लें और एक पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर आलू को सुनहरा और कुरकुरा होने तक भून लें। इसके बाद इन्हें एक बाउल में निकाल लें और ऊपर से बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब आप इस चटपटी आलू चाट को परोस सकते हैं।

4- आलू के पकौड़े

आप उबले हुए आलू से सॉफ्ट और टेस्टी पकौड़े भी बना सकते हैं। इसके लिए उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब मिश्रण से छोटे-छोटे बॉल्स या टिक्की बना लें। इसके बाद बेसन में थोड़ा पानी, नमक और अजवाईन डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। इस घोल में आलू की टिक्कियों को डुबोकर गरम तेल में सुनहरा होने तक तल लें। इसे आप शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।

5- सैंडविच

उबले हुए आलू से कम समय में बनाए जाने वाले चटपटे आइटम में से एक सैंडविच भी है, जिसे बच्चे खूब पसंद करते हैं। इसके लिए उबले आलू को मैश कर उसमें नमक, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च (वैकल्पिक) और धनिया मिला लें। अब ब्रेड के ऊपर हरी चटनी लगाकर ऊपर से आलू का मिक्सचर अच्छी तरह फैला दें। इसके बाद दूसरी ब्रेड को ऊपर रख दें और तवे पर थोड़ा सा घी या बटर लगाकर सैंडविच को दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक सेंक लें।

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