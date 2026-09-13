शहर की भागदौड़ से दूर हर कोई चाहता है महीने में कम से कम एक बार वीकेंड ट्रिप प्लान की जाए। लेकिन कई बार बजट की कमी और डेस्टिनेशन तक पहुंचने पर लगने वाला समय यात्रा कैंसिल करवा देता है। इसके अलावा कार या फ्लाइट से ट्रिप करना कई बार महंगा हो सकता है। ऐसे में आप दिल्ली से बस के जरिए वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

अगर आप दिल्ली से वीकेंड पर एक या दो दिन की छोटी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो दिल्ली के पास मौजूद कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऋषिकेश, आगरा, देहरादून और जयपुर जैसी कई जगहें हैं, जो दिल्ली से करीब 200 से 250 किमी की दूरी पर स्थित हैं। यही वजह है कि यहां पर आप वीकेंड गेटअवे प्लान कर सकते हैं।

ऋषिकेश

दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए ऋषिकेश एक बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। यहां पर गंगा के किनारे बैठकर पास के पहाड़ी नजारों का आनंद लिया जा सकता है। यहां रिवर राफ्टिंग के अलावा गंगा आरती देख सकते हैं। 200 से 240 किमी दूर स्थित इस जगह पर पहुंचने के लिए बस चुन सकते हैं। घाटों, राम झूला और लक्ष्मण झूला के अलावा एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा लेने के लिए यहां ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

जयपुर

पिंक सिटी के नाम से मशहूर राजस्थान का जयपुर शहर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां पर दिल्ली से आप बस पकड़कर वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जयपुर का किला, पैलेस, बाजार और पारंपरिक खाना यहां की ट्रिप को यादगार बना सकता है। दिल्ली से जयपुर लगभग 230 – 280 किमी दूर है। अंबर फोर्ट, सिटी पैलेस और हवा महल के साथ-साथ शहर के बाजार और राजस्थानी खाने का आनंद जरूर लें। एक या दो दिन की ट्रिप के लिए इस जगह को चुना जा सकता है।

आगरा

दिल्ली से वीकेंड ट्रिप के लिए ऐतिहासिक जगह पर जाना चाहते हैं, तो आगरा का प्लान बनाया जा सकता है। दिल्ली से आगरा करीब 180 से 230 किमी दूर है। ताजमहल के अलावा यहां पर आगरा का किला और प्रसिद्ध मुगल इमारतों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहां पर ताजमहल के पास सूर्योदय, आगरा का किला और लोकल फूड का लुत्फ ले सकते हैं। एक या दो दिन की ट्रिप के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है।

मसूरी

उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन मसूरी कम भीड़भाड़ वाली जगह है। जहां पर शांति और सुकून का अहसास किया जा सकता है। दिल्ली की भागदौड़ से दूर एक दो दिन के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं, तो मसूरी की ट्रिप प्लान की जा सकती है। पहाड़ी नजारे, कैफे और आसपास के खूबसूरत नजारे लोगों को आकर्षित करते हैं। दिल्ली से मसूरी की दूरी करीब 220 से 290 किमी है। मॉल रोड, केम्प्टी फॉल, लैंडोर और पास में मौजूद दून वैली में समय बिताया जा सकता है।

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क

वीकेंड पर कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो वीकेंड ट्रिप के लिए वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के सबसे पुराने नेशनल पार्क में से एक है, जो दिल्ली से करीब 210 से 260 किमी दूर स्थित है। यहां पर सफारी प्लान कर सकते हैं। रिजॉर्ट में समय बिताने के अलावा जंगल के आसपास की जगहों को एक्सप्लोर किया जा सकता है। शुक्रवार को शाम बस पकड़कर घूमने के बाद आप रविवार को वापस लौट सकते हैं।