Off Road Trails in India: एडवेंचर के शौकीन अक्सर ऐसी जगहों की तलाश में रहते हैं, जहां रोमांच और प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से महसूस किया जा सके। अगर आप भी लंबी रोड ट्रिप पर जाना पसंद करते हैं और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाने में रोमांच महसूस होता है, तो ऑफ-रोडिंग बेहतरीन विकल्प हो सकता है। भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जहां पर घुमावदार सड़कें, पहाड़ों के बीच बने कच्चे रास्ते, ऊंचे दर्रे और शानदार नजारे सफर को यादगार बना सकते हैं। आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही कुछ आकर्षक और खूबसूरत जगहों के बारे में, जहां आप ट्रिप प्लान कर सकते हैं।

लद्दाख

अगर ऑफ-रोडिंग ट्रिप करना चाहते हैं, तो लद्दाख बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। एडवेंचर के शौकीन लोग यहां ट्रिप प्लान कर सकते हैं। यहां के पथरीले रास्ते, पानी से होकर गुजरने वाले ट्रैक और ऊंचे पहाड़ी दर्रे (Mountain pass) सफर को रोमांचक बना देते हैं। खारदुंग ला और चांग ला दर्रा, नुब्रा वैली के रेत के टीले, पैंगोंग त्सो और त्सो मोरीरी रूट मुख्य आकर्षण हैं।

स्पीति वैली

हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां पर ऑफ-रोडिंग की जा सकती है। उबड़-खाबड़ रास्तों, पहाड़ों के किनारे बनी संकरी सड़कें और बदलते मौसम के लिए यह जगह काफी मशहूर है। मनाली से काजा तक का सफर भारत के सबसे बेहतरीन ऑफ-रोडिंग रूट्स में गिना जाता है, जहां जाने का प्लान कर सकते हैं। कुंजुम पास, चंद्रताल झील, प्राचीन बौद्ध मठ और यहां के गांव पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।

रण ऑफ कच्छ

गुजरात का रण ऑफ कच्छ सिर्फ सफेद नमक के रेगिस्तान के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि रेतीले रास्ते, सूखे नदी-नाले और खूबसूरत रेगिस्तानी गांव में ऑफ-रोडिंग करना एक बेहतरीन अनुभव हो सकता है। यहां नमक के मैदान, मनमोहक सूर्यास्त, रेगिस्तान में कैपिंग और वाइल्ड लाइफ और प्रवासी पक्षियों को देखने का लुत्फ ले सकते हैं।

संदक्फू

पश्चिम बंगाल का संदक्फू का सफर घने जंगलों और ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों की चोटियों के बीच से गुजरता है। यहां पर एक रोमांच से भरपूर सफर का आनंद लिया जा सकता है। साफ मौसम में यहां दुनिया की पांच सबसे ऊंची चोटियों में से चार के शानदार नजारे देख सकते हैं। यहां आपको एवरेस्ट, कंचनजंघा, ल्होत्से और मकालू के आकर्षक नजारे देखने मिलेंगे।

कुर्ग और पश्चिमी घाट

मानसून के दौरान और उसके बाद अगर आप ऑफ रोड ट्रिप का प्लान करना चाहते हैं, तो कुर्ग और पश्चिमी घाट बेहतरीन जगह साबित हो सकती है। कीचड़ से भरे रास्ते, कॉफी के बागान, घने जंगल और पहाड़ियों पर चढ़ना और पानी से भरे रास्तों से गुजरना एक शानदार अनुभव दे सकता है।