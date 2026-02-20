कहते हैं कि जो घर जितना व्यवस्थित और साफ सुथरा रहता है वहां पर उतनी ही बरकत होती है। इसके साथ जब घर साफ रहता है तो माहौल भी उतना की खुशनुमा होता है। कई बार किसी चीज के गिरने या फिर कई दिनों तक सफाई न करने से फर्श काफी गंदा हो जाता है। इसके साथ ही धूल-मिट्टी के चलते भी फर्श धीरे-धीरे अपनी चमक खोने लगता है। इसपर पीली परत तक पड़ जाती है। टाइल्स गंदी लगने लगती है। कई बार ये जिद्दी दाग आसानी से नहीं छूट पाते हैं। झाड़ू और पोछा लगाने के बाद भी ये खत्म नहीं होते।

दाग चाहे कपड़े पर हो या फिर फर्श का ये दिखने में गंदे ही लगते हैं। ये दाग घर की सुंदरता को फीका कर देते हैं। लेकिन सही तरीके से अगर पोछा लगाएं तो ये दाग चुटकियों में खत्म हो सकते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो यहां पर कुछ घरेलू नुस्खे बताए गए हैं हैं जो फर्श पर लंबे समय से लगे दाग को खत्म करने में मदद कर सकते हैं।

1- सेंधा नमक और शैंपू

फर्श पर लगे दाग को साफ करने के लिए एक बाल्टी में पानी डाल लें और इसमें एक चम्मच सेंधा नमक मिला लें। इसके बाज थोड़ा सा शैंपू डाल दें। इसे अच्छे मिक्स कर दें। अब इसमें पोछा डालकर फर्श पर थोड़ा रगड़ कर लगाने से दाग आसानी से निकल सकते हैं। सूखने पर फर्श में चमक आ सकती है।

2- बेकिंग सोडा

बेकिंग सोडा न सिर्फ खाने में बल्कि इसका इस्तेमाल साफ-सफाई से लेकर अन्य कई चीजों में किया जाता है। फर्श पर लगे पुराने और गंदे दाग को छुड़ाने में भी यह काम आ सकता है। इसके लिए पानी में बेकिंग सोडा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को जहां-जहां दाग है वहां पर लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पोछा लगा दें। इससे दाग काफी हल्के हो सकते हैं और फर्श की रौनक फिर से लौट सकती है।

3- गर्म पानी

हल्के गुनगुने पानी से पोछा लगाने से भी फर्श साफ हो सकता है। हालांकि, यह नुस्खा कम गंदे फर्श के लिए है। अधिक है तो फिर अन्य नुस्खे आजमाने की कोशिश करें।

4- सफेद सिरका

सफेद सिरका नेचुरल क्लीनर की तरह काम करता है। इसमें हल्का एसिड होता है जो दाग को खत्म करने में मदद करता है। फर्श पर अगर अधिक गंदगी है तो पानी में सफेद सिरका डालकर पोछा लगाएं। यह न सिर्फ जिद्दी दाग हटाने में बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करने में मदद कर सकता है।

5- नींबू

बाल्टी में एक बड़ा नींबू निचोड़कर उसे पानी में अच्छे से मिक्स कर दें। अब पोछे को उसमें भिगोकर फर्श पर अच्छे से लगा दें। दरअसल, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो दाग-धब्बों को खत्म करने में मदद कर सकता है। नींबू न सिर्फ दाग हटाने में मदद कर सकता है बल्कि यह नेचुरल फ्रेशनर की तरह भी काम कर सकता है।

