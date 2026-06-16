लद्दाख, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ गहरी आध्यात्मिक परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। यहां के बौद्ध मठ (गोंपा) सदियों पुरानी संस्कृति, शिक्षा और ध्यान साधना के केंद्र रहे हैं। शांत वातावरण, बर्फ से ढकी चोटियाँ और मंत्रमुग्ध कर देने वाली वादियाँ इन मठों को एक आदर्श आध्यात्मिक रिट्रीट बनाती हैं। आइए जानते हैं लद्दाख के 5 प्रमुख मठों के बारे में, जहां आप ध्यान, शांति और आत्मिक अनुभव का आनंद ले सकते हैं।

अलची मठ

लद्दाख के सबसे प्राचीन मठों में से एक अलची मठ अपनी विशिष्ट कला और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Pexels)

अलची मठ लद्दाख के सबसे प्राचीन मठों में से एक माना जाता है। यह लेह जिले के अलची गांव में स्थित है और इसकी खास बात यह है कि यह किसी पहाड़ी की चोटी पर नहीं, बल्कि इंडस नदी के किनारे समतल भूमि पर बना हुआ है। यह मठ तिब्बती और कश्मीरी कला का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। यहां तीन मुख्य भाग हैं- दुकांग (सभागार), सुम्त्सेक और मंजुश्री मंदिर। यहाँ की प्राचीन भित्ति चित्रकारी और विशाल बुद्ध प्रतिमाएं पर्यटकों को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराती हैं।

बसगो मठ

बसगो मठ सिंधु नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल है, जिसे 17वीं शताब्दी में नामग्याल शासकों ने बनवाया था। (Photo Source: Unsplash)

बसगो मठ इंडस नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह 17वीं शताब्दी में नामग्याल शासकों द्वारा बनवाया गया था और आज भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। यह मठ अपने विशाल बुद्ध प्रतिमाओं और दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकलाओं के लिए प्रसिद्ध है। मठ परिसर में चामचुंग, चम्बा लखांग और सेर्जंग जैसे मंदिर हैं, जो मैत्रेय बुद्ध को समर्पित हैं। यहां से आसपास के खंडहरों का दृश्य भी बेहद आकर्षक लगता है।

लिंगशेड मठ

दूरस्थ जांस्कर क्षेत्र में स्थित लिंगशेड मठ अपनी शांति और एकांत के लिए जाना जाता है। (Photo Source: Pexels)

लिंगशेड मठ लद्दाख के दूरस्थ जांस्कर क्षेत्र में स्थित है। यह मठ लगभग 1440 के दशक में चांगसेम्स शेराब्स ज़ंगपो द्वारा स्थापित किया गया था। यहां लगभग 60 भिक्षु निवास करते हैं और छह प्रमुख मंदिर हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका शांत और एकांत वातावरण है, जो ध्यान और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। यह मठ गेलुग परंपरा से जुड़ा हुआ है।

कार्षा मठ

कार्षा मठ दोडा नदी के किनारे स्थित है और अपनी अद्भुत प्राकृतिक पृष्ठभूमि के लिए प्रसिद्ध है। (Photo Source: Unsplash)

कार्षा मठ जांस्कर घाटी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मठ माना जाता है। यह पद्मा घाटी में स्थित है और डोडा नदी के किनारे इसकी स्थिति इसे और भी आकर्षक बनाती है। यहां प्राचीन रॉक कार्विंग्स और अवलोकितेश्वर मंदिर जैसी ऐतिहासिक संरचनाएं देखी जा सकती हैं। हर साल जनवरी में आयोजित कार्शा गुस्तोर महोत्सव में पारंपरिक मुखौटा नृत्य (चाम डांस) देखने को मिलता है, जो एक अद्भुत सांस्कृतिक अनुभव है।

हेमिस मठ

हेमिस मठ सिंधु नदी के किनारे स्थित है और आध्यात्मिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र है। (Photo Source: Pexels)

हेमिस मठ लद्दाख का सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध मठों में से एक है, जो द्रुकपा वंश से संबंधित है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है और अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। हर साल जून में यहां हेमिस महोत्सव आयोजित होता है, जिसमें रंग-बिरंगे मुखौटा नृत्य और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। यहां की थांग्का पेंटिंग्स और बौद्ध कला संग्रह इसे विशेष बनाते हैं।

Also Read

कन्याकुमारी ट्रिप पर जा रहे हैं तो देखना न भूलें दक्षिण भारत का 400 साल पुराना लकड़ी का महल, जानें इसकी खासियत