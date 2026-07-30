घर में पौधे लगाने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है। कई पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लोग वास्तु, फेंगशुई या धार्मिक मान्यताओं के कारण लगाते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है कि कुछ पौधे धन और समृद्धि का प्रतीक होते हैं तो किसी में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन इन पौधों की लोकप्रियता सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं है। इनमें से कई पौधे ऐसे भी हैं जो कम देखभाल में आसानी से उग जाते हैं, घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई तरह से काम आते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 पौधों के बारे में। जिन्हें लोग न केवल लकी मानकर घर में लगाते हैं बल्कि इनके असल फायदे जानकर आपको भी यह पसंद आ सकते हैं।

लकी बैंबू | Lucky Bamboo

लकी बैंबू को फेंगशुई में शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे उगाना बेहद आसान है। यह पानी और मिट्टी, दोनों में आसानी से उग जाता है। इसे आप ऑफिस, फ्लैट और घर कही भी लगा सकते हैं।

मनी प्लांट | Money Plant

मनी प्लांट का नाम आते ही लोगों के मन में सबसे पहले धन और तरक्की की बात आती है। लेकिन क्या आपको पता है यह पौधा शुरुआती गार्डनर्स के लिए भी सबसे आसान विकल्प माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कम देखभाल में तेजी से बढ़ता है। इतना ही नहीं मिट्टी और पानी दोनों में आसानी से लगाया जा सकता है। आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं। बेल तेजी से फैलती है, इसलिए बालकनी और लिविंग रूम की सजावट के लिए अच्छा विकल्प है।

तुलसी | Tulsi

हिंदू धर्म में तुलसी का धार्मिक महत्व काफी है। इसके साथ ही इसके व्यावहारिक फायदे भी काफी हैं। इसकी पत्तियों का उपयोग हर्बल चाय और कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है। बाहर लगाने पर यह मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है, जिससे आसपास के पौधों को भी फायदा मिल सकता है। इसकी हल्की खुशबू घर के आसपास का माहौल ताजा महसूस कराती है। कम जगह में भी आसानी से उगाई जा सकती है।

जेड प्लांट | Jade Plant

जेड प्लांट को अक्सर समृद्धि और सफलता से जोड़कर देखा जाता है। वहीं गार्डनिंग पसंद करने वाले लोग इसे इसकी मजबूती और कम देखभाल के कारण पसंद करते हैं। कम देखभाल मिलने पर भी यह कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। धीरे-धीरे छोटे पेड़ जैसी खूबसूरत आकृति ले लेता है। डेस्क, खिड़की या छोटे कोनों में आसानी से रखा जा सकता है।

एलोवेरा | Aloe Vera

एलोवेरा को लोग सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ते हैं, लेकिन इसमें कई तरह के गुण होते हैं। इसके जेल का इस्तेमाल अक्सर त्वचा की देखभाल में किया जाता है। कम पानी में भी आसानी से बढ़ जाता है।

डिस्क्लेमर: पौधों को शुभ, समृद्धि या सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानना सांस्कृतिक और व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है। स्वास्थ्य संबंधी उपयोग के लिए किसी भी पौधे का इस्तेमाल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है।