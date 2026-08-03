भारत में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से एक है खाना पकाने और परोसने के लिए पत्तों का इस्तेमाल करना। आज भी कई राज्यों में खाना पकाने और परोसने के लिए अलग-अलग तरह के पत्तों का लोग प्रयोग करते हैं। कुछ पत्ते भोजन में प्राकृतिक खुशबू जोड़ते हैं, तो कुछ लंबे समय तक गर्माहट बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे 5 पत्तों के बारे में, जिनका इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं।

केले का पत्ता | Banana Leaf

केले के पत्ते का इस्तेमाल केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में होता है। इन्हें खाना परोसने के लिए यूज किया जाता है। यहां इडली, पातोली, मछली और कई पारंपरिक व्यंजन स्टीम करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। केले का पत्ता बड़ा और मजबूत होता है, इसलिए इसमें भोजन आसानी से परोसा जा सकता है। गर्म खाना रखने पर इसकी हल्की प्राकृतिक सुगंध भोजन में मिल जाती है, जिससे स्वाद और भी बेहतर लगता है। दक्षिण भारत में त्योहारों और शादी-ब्याह के भोज में केले के पत्ते पर खाना परोसना आज भी परंपरा का हिस्सा है।

साल का पत्ता | Sal Leaf

झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में इसका इस्तेमाल होता है। वहां लोग दोना और पत्तल बनाने में इसे यूज करते हैं। इतना ही नहीं मेलों, धार्मिक आयोजनों और सामूहिक भोज में भोजन परोसने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही इसकी खासियत की बात करें तो साल के पत्ते मजबूत होते हैं। ऐसे में यह गर्म भोजन का भार आसानी से सह लेते हैं। इन्हें जोड़कर प्लेट और कटोरी बनाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्लास्टिक के बेहतर और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में आज भी खूब इस्तेमाल किए जाते हैं।

कमल का पत्ता | Lotus Leaf

यह असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और चीन सहित कई एशियाई देशों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसे चावल और अन्य व्यंजनों को लपेटकर स्टीम करने में यूज किया जाता है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर भोजन परोसने में भी इसे प्रयोग में लाया जाता है। कमल का पत्ता गर्म होने पर भोजन में हल्की मिट्टी जैसी प्राकृतिक खुशबू छोड़ता है। कई पारंपरिक व्यंजनों में इसका इस्तेमाल स्वाद और सुगंध बढ़ाने के लिए किया जाता है।

हल्दी का पत्ता | Turmeric Leaf

यह महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और ओडिशा में इस्तेमाल किया जाता है। इसे मीठे और नमकीन व्यंजनों को स्टीम करने में यूज किया जाता है। खासकर गणेश उत्सव और अन्य पारंपरिक त्योहारों के दौरान इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। हल्दी के पत्तों में एक अलग तरह की प्राकृतिक खुशबू होती है। जब इनमें खाना पकाया जाता है, तो वही सुगंध भोजन में भी आ जाती है। महाराष्ट्र की पातोली और ओडिशा की एंडुरी पीठा जैसे व्यंजन हल्दी के पत्तों में बनाकर तैयार किए जाते हैं।

सागौन का पत्ता | Teak Leaf

इस पत्ते को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पारंपरिक तरीके से मछली, रोटी और कुछ स्थानीय व्यंजन पकाने के लिए यूज करते हैं। सागौन के पत्ते आकार में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें लपेटकर पकाए गए व्यंजनों में हल्की प्राकृतिक सुगंध आ जाती है। ग्रामीण इलाकों में आज भी पारंपरिक खाना बनाने के लिए इनका उपयोग देखने को मिलता है।

हर पत्ता हर तरह के भोजन के लिए उपयुक्त नहीं होता। पारंपरिक रूप से जिन पत्तों का उपयोग भोजन पकाने या परोसने के लिए किया जाता है, उन्हीं का इस्तेमाल करें। किसी भी पत्ते का उपयोग करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ पानी से धो लेना चाहिए।