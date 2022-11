Weight Loss Tips for Winter: आजकल मोटापे से दुनियाभर में लोग परेशान हैं, कई लोग इसके लिए जिम जाते हैं तो कुछ लोग डाइटिंग करते हैं। बता दें कि सर्दी के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां आसानी से बहुतायत मात्रा में उपलब्ध होती है। हरी सब्जियां खून बढ़ाने के साथ-साथ वजन करने में भी सहायक होती हैं। ग्रीन वेजिटेबल में मुख्य रूप से आयरन और विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अक्सर आपने बड़ों को कहते सुना होगा कि पालक खाने से आंखों की रोशनी और खून बढ़ता है। यह सच है लेकिन पालक के और भी कई फायदे हैं।

उदाहरण के लिए पालक में कैलोरी बहुत कम होती है और यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। इसलिए यह न सिर्फ शरीर को भरपूर पोषक तत्व प्रदान करता है बल्कि वजन कम करने में भी काफी मदद करता है। इसलिए अगर आप अपना मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो पालक (Spinach For Weight Loss: A Cup Of Spinach To Lose Weight) आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है।

वैसे तो पालक का सेवन कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग इसका उपयोग सब्जियों के रूप में तो कुछ पकौड़ी और जूस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप वजन घटाने के लिए पालक का सेवन करना चाहते हैं तो आप इन अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं-

प्रोटीन शेक और पालक

प्रोटीन शेक में पालक (Health benefits of eating spinach) मिलाकर सुबह के समय सेवन करने से शरीर को पर्याप्त पोषण मिलता है। एक अध्ययन में बताया गया है कि नाश्ते में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने से दिनभर में बार-बार खाने की जरूरत से छुटकारा मिल सकता है। इससे आपको वजन कम करने में मदद मिलती है।

सलाद के रूप में पालक

पालक को सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोपहर के भोजन में पालक के साथ कई अन्य पत्तेदार लेकिन कम कैलोरी वाली सब्जियों को सलाद में शामिल किया जा सकता है। खीरा, गाजर, हरी प्याज के पत्ते और तोरी को मिलाकर बना सलाद खाने से आपका मोटापा जल्दी कम होता है।

जूस के रूप में पालक

पालक के रस में अदरक का रस मिलाकर पीने से भी वजन तेजी से कम होता है। इसे बनाने के लिए तीन चम्मच पालक का रस और एक चम्मच अदरक का रस मिलाकर रोजाना नाश्ते में कम से कम दो महीने तक सेवन करें। बहुत जल्द आपको इसका असर देखने को मिलेगा।

गाजर, नींबू और पालक

चर्बी कम करने के लिए बनाएं पालक (Can Eating Spinach Help you Lose Weight?) का जूस। इसमें गाजर का रस मिलाकर रोजाना पीना शुरू करें। या पालक के रस में नींबू का रस मिलाकर पिएं। इससे मोटापा जल्द ही कंट्रोल में होगा।