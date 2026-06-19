Jamun Recipes: गर्मियों और मानसून के दौरान मिलने वाला स्वादिष्ट और हेल्दी खट्टा-मीठा फल जामुन कई लोगों को फेवरेट होता है। इसे काला जामुन, ब्लैक प्लम, जावा प्लम या इंडियन ब्लैकबेरी के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इसे फल की तरह खाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे कई रेसिपीज ट्राई की जा सकती हैं जो बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी काफी पसंद आएंगी। आज हम आपको जामुन से बनने वाली कुछ ऐसी ही रेसिपीज के बारे में बताने जा रहे हैं।

जामुन लस्सी

गर्मी में कुछ ठंडी और स्वादिष्ट ड्रिंक पीना चाहते हैं तो इस बार लस्सी को कुछ अलग ट्विस्ट दे सकते हैं। घर पर जामुन से लस्सी बना सकते हैं जो बच्चों के साथ-साथ बड़ों को दिल जीत लेगी। इसके लिए दही, जामुन का पल्प और चीनी को मिक्सर में ग्राइंड कर लें। इसमें बर्फ के टुकड़े डालकर ठंडा-ठंडा सर्व करें।

जामुन आइसक्रीम

आइसक्रीम गर्मियों में काफी ज्यादा पसंद की जाती है। लेकिन बाजार में मिलने वाली आइसक्रीम में कई तरह के प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसकी वजह से कई लोग इसे खाने से बचते हैं। ऐसे में आप घर पर जामुन से आइसक्रीम बना सकते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सबसे पहले जामुन का गुदा निकालकर चीनी के साथ पीस लें। अब व्हीप क्रीम में जामुन का पेस्ट मिक्स कर दें। अब इसे फ्रीजर में जमाने के लिए रख दें।

जामुन की चटनी

सब्जी के साथ कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो जामुन की चटनी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले जामुन का पल्प निकाल लें। इसमें हरी मिर्च, पुदीना, नमक, जीरा और हल्की चीनी मिलाकर पीस लें। इसे आप पराठे, रोटी या पूरी के साथ खा सकते हैं।

जामुन का जैम

बच्चों को जैम रोटी, पराठा या ब्रेड के साथ खाना अच्छा लगता है। इसके लिए आपको बाजार से जैम लाने की जरूरत नहीं है बल्कि घर पर जामुन से इसे तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए जामुन के पल्प को अच्छे से बारीक पीस लें और इसे पैन में चीनी के साथ पकने दें। जब यह गाढ़ा होने लगे तो इसे ठंडा करके स्टोर कर लें।

जामुन का रायता

गर्मियों के समय रायता बहुत ही पसंद किया जाता है जो खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है। आमतौर पर हम घर पर बूंदी, खीरे या फ्रूट रायता बनाते हैं। लेकिन आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार जामुन का रायता बना सकते हैं। इसके लिए जामुन की गुठली को निकालकर अलग कर लें। इसके पल्प में दही, नमक, भुना जीरा, चाट मसाला और हरा धनिया डालकर स्वादिष्ट रायता तैयार करें।