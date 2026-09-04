Janmashtami 2026 Bhog Recipes: लड्डू गोपाल के जन्मदिन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। भगवान के लिए झूला, नए कपड़े, मंदिर की सजावट और तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि समय की कमी के कारण भोग बनाने का समय नहीं मिल पाता है। जल्दबाजी में समझ नहीं आता है कि उनके लिए क्या स्पेशल बनाया जाए। ऐसे में आप यहां दी गई कुछ भोग रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। जिन्हें मिनटों में तैयार किया जा सकता है और इसके लिए आपको ज्यादा सामग्री की जरूरत भी नहीं होगी।

अगर आप जन्माष्टमी पर झटपट बनने वाले भोग की रेसिपी तलाश रही हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। यहां दी गई रेसिपी को कम समय में आसानी से तैयार किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये भोग भगवान श्री कृष्ण के प्रिय माने जाते हैं।

माखन मिश्री

लड्डू गोपाल को माखन चोर भी कहा जाता है। उन्हें माखन इतना पसंद था कि वह गोपियों के घर से माखन चुराकर खाते थे। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। जिसे आप बनाने के लिए आपको ज्यादा समय की जरूरत नहीं है। झटपट कटोरी में माखन में मिश्री डालकर भोग तैयार कर सकते हैं। यह भगवान के पसंदीदा भोग में से एक माना जाता है।

पंचामृत भोग

जन्माष्टमी का त्योहार पंचामृत भोग के बिना अधूरा माना जाता है। पंचामृत भोग को बनाने के लिए आपको ताजा दूध, दही, मिश्री, शहद, घी, तुलसी के पत्ते, सूखे मेवे और गंगाजल की जरूरत होगी। इन सभी सामग्रियों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स करें। इस तरह आसानी से घर पर पंचामृत भोग तैयार किया जा सकता है।

धनिया पंजीरी

भगवान को भोग लगाने के लिए बर्फी, पेड़े या लड्डू बनाने का समय नहीं मिल पाया, तो कोई बात नहीं। आप धनिया पंजीरी बनाकर भोग लगा सकते हैं, जो बहुत शुभ मानी जाती है। इसके लिए धनिया को सबसे पहले कढ़ाई में घी डालकर भून लें और ठंडा होने के बाद मिक्सर में पीस लें। इसमें पिसी हुई चीनी, तुलसी पत्ता और इलायची पाउडर डाल सकते हैं। साथ में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं।

खीर बनाएं

भोग में मीठा बनाना चाहते हैं, तो खीर एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। जन्माष्टमी के मौके पर ज्यादातर लोगों का व्रत होता है, ऐसे में आप लड्डू गोपाल को साबुदाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके लिए दूध को अच्छी तरह उबाल लें। अब इसमें साबूदाना डाल दें। जब यह पक जाए तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर को डालकर अच्छी तरह मिक्स करें।

मौसमी फल

जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान को मौसमी फलों का भोग लगाया जा सकता है। सेब, केले, अमरूद और नाशपाती जैसे फलों को भोग में शामिल किया जा सकता है। अगर आपके पास ज्यादा मिठाई बनाने का समय नहीं है, तो फलों का भोग भी लगाना शुभ माना जाता है।