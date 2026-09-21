हस्तशिल्प कला भारतीय संस्कृति की वह विरासत है जिसमें क्षेत्र की संस्कृति, परंपरा, लोकजीवन और इतिहास की झलक देखने को मिलती है। इन कलाओं की तकनीक और डिजाइन अक्सर पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ती रही हैं। हस्तशिल्प कला प्राचीन भारतीय परंपराओं और कारीगरों के कुशल हाथों का अनूठा प्रतीक है। भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों, परंपराओं और जीवनशैली के आधार पर अलग-अलग हस्तशिल्प विकसित हुए हैं।

भारत के हर क्षेत्र की अपनी अलग हस्तशिल्प परंपरा है। जैसे- ओडिशा की पत्तचित्र कला, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, गुजरात की रोगन कला और महाराष्ट्र की वारली कला जैसे कई प्रमुख पारंपरिक हस्तशिल्प कलाएं भारत में प्रचलित हैं। हालांकि, समय के साथ कई हस्तशिल्प कला धीरे-धीरे खत्म होती नजर आ रही है, तो कई गांवों में कारीगर आज भी पीढ़ियों से चली आ रही कला और तकनीकों को आगे बढ़ा रहे हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां लोगों के घर और छोटी-छोटी कार्यशालाएं आज भी हस्तशिल्प के केंद्र के रूप में काम करती हैं। आइए जानते हैं उन पांच पारंपरिक हस्तशिल्प कलाओं के बारे में जिन्हें पीढ़ी दर-दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है।

1- रघुराजपुर, ओडिशा- पट्टचित्र औऱ ताड़ के पत्तों की कला

पुरी से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रघुराजपुर भारत के प्रसिद्ध विरासत हस्तशिल्फ गांवों में से एक है। यहां लगभग हर घर एक कलाकार की कार्यशाला जैसा नजर आता है। यह गांव खासतौर पर पट्टचित्र के लिए जाना जाता है। यह पारंपरिक चित्रकला तैयार किए गए कपड़े पर बनाई जाती है। इन चित्रों में अक्सर हिंदू धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाओं को दर्शाया जाता है। इनमें भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कहानियां भी शामिल होती हैं। यहां के कारीगर ताड़ के पत्तों पर नक्काशी, कागज से बनी कलाकृतियां, लकड़ी की नक्काशी और मुखौटे बनाने का काम भी करते हैं।

2- पिपली, ओडिशा- रंग-बिरंगी एप्लिके कला

पुरी से कुछ ही दूरी पर स्थित पिपली ओडिशा की पारंपरिक एप्लिके कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे स्थानीय भाषा में ‘चंदुआ’ कहा जाता है। इस कला में अलग-अलग रंगों के कपड़ों के टुकड़ों को सिलकर सुंदर और सजावटी डिजाइन तैयार किए जाते हैं। इस कला का ओडिशा की धार्मिक परंपराओं से गहरा संबंध है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई-बहन की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान निकलने वाले रथों को सजाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कारीगर इससे दीवार पर सजाने वाली चीजें, छतरियां, लालटेन, बैग और घर की सजावट से जुड़ी अन्य वस्तुएं भी बनाते हैं।

3- निरोना, गुजरात- रोगन कला और पारंपरिक शिल्प

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित निरोना पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है। यहां खासतौर पर रोगन चित्रकला बनाई जाती है। यह कपड़े पर की जाने वाली एक बेहद बारीक कला है। इसमें अरंडी के तेल से तैयार किए गए रंगों को धातु की एक पतली छड़ीनुमा कलम की मदद से कपड़े पर डिजाइन के रूप में लगाया जाता है। निरोना में तांबे की घंटियां बनाने और लाख से लकड़ी की वस्तुएं तैयार करने का काम भी किया जाता है। यहां की पारंपरिक कलाएं आज भी स्थानीय कारीगरों की रोजमर्रा की जिंदगी और कामकाज का हिस्सा हैं।

4- होडका, गुजरात- कढ़ाई और चमड़े के काम

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित होडका यहां की पारंपरिक कपड़ा कलाओं को करीब से देखने का मौका देता है। यह गांव पारंपरिक कढ़ाई और चमड़े से बनी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। यहां के कारीगर स्थानीय समुदायों से जुड़ी पुरानी तकनीकों के जरिए आज भी इन कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। होडका में आपको ‘भुंगा’ भी देखने को मिलते हैं। ये गोल आकार के पारंपरिक मिट्टी के घर होते हैं, जिन्हें स्थानीय कला और शीशे के काम से सजाया जाता है। यहां ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाता है। पर्यटक गांव में ठहरकर स्थानीय हस्तशिल्प और लोगों की जीवनशैली को करीब से समझ सकते हैं।

5- चन्नपटना, कर्नाटक- लाख से बने लकड़ी के खिलौने

बेंगलुरु और मैसूर के बीच स्थित चन्नपटना को कर्नाटक का ‘टॉय टाउन’ यानी खिलौनों का शहर भी कहा जाता है। यहां के कारीगर दो शताब्दियों से भी अधिक समय से लकड़ी से रंग-बिरंगे खिलौने और सजावटी वस्तुएं बना रहे हैं। इस कला में स्थानीय लकड़ी को एक खास मशीन पर घुमाते हुए उसका आकार तैयार किया जाता है। लकड़ी को घूमते रहने के दौरान उस पर रंगीन लाख लगाया जाता है। पारंपरिक रूप से वनस्पतियों से तैयार किए गए रंग और साधारण औजार इस कला का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। चन्नापटना के लकड़ी के खिलौनों को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग भी मिला हुआ है। आज चन्नपटना की कार्यशालाओं में पारंपरिक खिलौनों और पहेलियों से लेकर घर की सजावट की आधुनिक वस्तुएं तक बनाई जाती हैं। इससे पता चलता है कि कोई पुरानी कला समय के साथ लोगों की बदलती पसंद के अनुसार खुद को ढालते हुए भी अपनी हस्तनिर्मित पहचान बनाए रख सकती है।

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जिस कपड़े पर रोगन कला की जाती है, वह आमतौर पर गहरे रंग का होता है, ताकि रंगों की चमक और खूबसूरती उभरकर दिखाई दे। पारंपरिक रोगन कला में मुख्य रूप से इन पांच… पूरी कहानी यहां पढ़ें