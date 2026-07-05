बारिश की रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाएं और हाथ में गरमा-गरम चाय का कप, मानसून का असली मजा इसी में है। ऐसे मौसम में अगर चाय के साथ स्वादिष्ट भारतीय स्नैक्स भी मिल जाएं, तो शाम और भी यादगार बन जाती है। भारत में बारिश और चाय के साथ कुछ खास स्नैक्स का रिश्ता सालों पुराना है। आइए जानते हैं ऐसे 5 स्वादिष्ट भारतीय स्नैक्स, जो मानसून के मौसम में आपकी चाय का स्वाद कई गुना बढ़ा देंगे।

भुट्टा

Monsoon snacks
मक्खन, नमक, लाल मिर्च और नींबू के साथ भुना हुआ भुट्टा मानसून का पसंदीदा स्नैक है। (Photo Source: Pexels)

बरसात का मौसम और सड़क किनारे सिका हुआ भुट्टा, यह कॉम्बिनेशन हर किसी को पसंद आता है। कोयले या गैस पर भुने हुए भुट्टे पर मक्खन, नमक, लाल मिर्च और नींबू लगाने से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। इसका हल्का स्मोकी फ्लेवर और चाय की गर्माहट मिलकर मानसून का मजा दोगुना कर देते हैं। अगर बाहर जाना संभव न हो तो इसे घर पर भी आसानी से भूनकर तैयार किया जा सकता है।

साबूदाना वड़ा

Indian snacks with chai
बाहर से कुरकुरा और अंदर से मुलायम साबूदाना वड़ा चाय के साथ बेहतरीन लगता है। (Photo Source: Unsplash)

बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम साबूदाना वड़ा सिर्फ व्रत के दिनों के लिए ही नहीं, बल्कि मानसून की शाम के लिए भी एक शानदार स्नैक है। भीगे हुए साबूदाना, उबले आलू, मूंगफली और हल्के मसालों से तैयार यह वड़ा चाय के साथ बेहद स्वादिष्ट लगता है। इसे हरी चटनी या मीठी दही की डिप के साथ परोसने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है।

पकौड़े

Best rainy day snacks
प्याज, आलू या पनीर के गर्मागर्म पकोड़े बारिश और चाय का सबसे लोकप्रिय कॉम्बिनेशन हैं। (Photo Source: Pexels)

बारिश का मौसम और गरमा-गरम पकौड़े, यह जोड़ी लगभग हर भारतीय घर की पसंद है। प्याज, आलू, पनीर या मिक्स वेजिटेबल से बने कुरकुरे पकौड़े मसाला चाय के साथ खाने का अलग ही आनंद देते हैं। बाहर से करारे और अंदर से नरम पकौड़े, पुदीने या इमली की चटनी के साथ मानसून की शाम को और भी खास बना देते हैं।

समोसा

Chai time snacks
मसालेदार आलू से भरे खस्ता समोसे चाय के साथ हर उम्र के लोगों की पसंद हैं। (Photo Source: Pexels)

खस्ता परत और मसालेदार आलू-हरी मटर की फिलिंग वाला समोसा भारतीयों का पसंदीदा स्नैक है। गर्म चाय के साथ इसका स्वाद और भी बेहतर लगता है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो चीज या कॉर्न फिलिंग वाले समोसे भी बना सकते हैं। परिवार या दोस्तों के साथ बैठकर चाय और समोसे का आनंद लेना मानसून के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है।

टी केक

Monsoon food ideas
वनीला केक, बनाना ब्रेड या सूजी का केक चाय के साथ हल्का और स्वादिष्ट विकल्प है। (Photo Source: Pexels)

अगर आप चाय के साथ कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं, तो टी केक एक बेहतरीन विकल्प है। वनीला स्पॉन्ज केक, बनाना ब्रेड या सूजी का हल्का मीठा केक चाय के गाढ़े स्वाद के साथ शानदार तालमेल बनाता है। बारिश के दिन घर में केक बेक करने की खुशबू और उसके साथ एक कप गरमा-गरम चाय पूरे माहौल को और भी सुकूनभरा बना देती है।

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