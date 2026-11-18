Multigrain Masala Thalipeeth: सुबह का नाश्ता अगर हेल्दी हो तो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप सादा पराठा खाते-खाते बोर हो गए हैं तो फिर मल्टीग्रेन मसाला थालीपीठ ट्राई कर सकती हैं। यह महाराष्ट्र की पारंपरिक डिश है। इसे कई तरह के आटे, सब्जियों और मसालों को मिलाकर बनाया जाता है।

इसकी खासियत है कि एक ही पराठे जैसी डिश में आपको अलग-अलग अनाज और सब्जियों का स्वाद मिल जाता है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, बेसन और चावल के आटे से बनने वाला यह थालीपीठ फाइबर और कई पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत हो सकता है। इसमें गाजर, प्याज, मेथी और धनिया जैसी सब्जियां मिलाने से इसकी पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं।

इस थालीपीठ को खाने के फायदे

इसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, बेसन और चावल के आटे से तैयार किया जाता है। इससे अलग-अलग पोषक तत्व मिलते हैं। साबुत अनाजों में फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर रखने और पेट लंबे समय तक भरा महसूस कराने में मदद करता है। सब्जियों की वजह से आपको फाइबर के साथ-साथ विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं। बेसन और दूसरे अनाजों से कुछ मात्रा में प्रोटीन मिलता है।

मल्टीग्रेन मसाला थालीपीठ बनाने की रेसिपी

बनाने के लिए जरूरी चीजें

गेहूं का आटा – ½ कप

ज्वार का आटा – ½ कप

बाजरे का आटा – ½ कप

बेसन – ½ कप

चावल का आटा – ½ कप

प्याज – 1 बारीक कटा हुआ

गाजर – 1 कद्दूकस की हुई

मेथी के पत्ते – ½ कप बारीक कटे हुए

हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच

हरी मिर्च – 1-2 बारीक कटी हुई

अदरक – 1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ

जीरा – ½ छोटा चम्मच

तिल – 1 बड़ा चम्मच

हल्दी पाउडर – ¼ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ½ छोटा चम्मच

धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच

नमक – स्वादानुसार

दही – 2 बड़े चम्मच (वैकल्पिक)

पानी – जरूरत के मुताबिक

तेल या घी – सेंकने के लिए

अब जानें बनाने का तरीका

पांचों आटे मिलाएं

सबसे पहले एक बड़े बाउल में गेहूं, ज्वार, बाजरा, बेसन और चावल का आटा डालें। इन्हें अच्छी तरह मिला लें, ताकि सभी आटे एकसार हो जाएं।

सब्जियां और मसाले मिलाएं

अब इसमें बारीक कटा प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर, मेथी के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। इसके बाद जीरा, तिल, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक मिलाएं।

तैयार करें आटा

अब इसमें दही और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि थालीपीठ का आटा सामान्य रोटी के आटे से थोड़ा नरम होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। इसे 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दें।

थालीपीठ को दें आकार

एक साफ सूती कपड़े या बटर पेपर पर हल्का पानी लगाएं। अब आटे की एक लोई लेकर हाथों से थपथपाते हुए गोल और चपटा फैलाएं। बीच में और किनारों पर उंगली से छोटे-छोटे छेद कर दें, ताकि यह अच्छी तरह सिक सके।

तवे पर सेंकें

अब गर्म तवे पर थोड़ा तेल लगाएं और कपड़े या बटर पेपर की मदद से थालीपीठ को सावधानी से तवे पर डालें। मध्यम आंच पर दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंकें। किनारों और बीच के छेदों में थोड़ा तेल डाल सकते हैं। जब दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा हो जाए, तो इसे प्लेट में निकाल लें।

इसी तरह बाकी आटे से भी थालीपीठ तैयार कर लें। गरमा-गरम मल्टीग्रेन मसाला थालीपीठ को दही, हरी चटनी, लहसुन की चटनी या अचार के साथ सर्व करें।