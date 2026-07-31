Home Gardening Tips: फूलों से लेकर सजावटी पौधों तक छत पर गमलों में हम कई तरह के पौधे आसानी से लगा लेते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि फलदार पौधों को लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होती है। हालांकि ऐसा नहीं है बल्कि कुछ फलों के पौधों को आप छत पर गमले में आसानी से उगा सकते हैं। सही साइज के गमले, पर्याप्त धूप और नियमित देखभाल के साथ इन्हें लगाया जा सकता है। अगर आपको होम गार्डनिंग का शौक है, तो छत पर गमलों में इन फलदार पौधों को लगा सकते हैं।

अमरूद

अमरूद के पौधे की कई किस्में होती हैं। बरसात के मौसम में इस पौधे की कटिंग को गमले में उगाया जा सकता है। इसे लगाने के लिए रेतीली मिट्टी याअच्छी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करें ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर हो सके। इसकी कटिंग को सबसे पहले पोलीबैग या ट्रांसपेरेंट बैग में लगाएं। जब इसकी जड़ें बनने लगें तो इसे अच्छे गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर लगातार बारिश हो रही है, तो इस पौधे को खुले में रख सकते हैं। हालांकि तेज बारिश से इस पौधे को बचाकर रखें।

अंजीर

पोषक तत्वों से भरपूर अंजीर सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है जिसे आप घर पर आसानी से लगा सकते हैं। इसे आप कटिंग की मदद से गमले में लगा सकते हैं। गमले में इसे लगाने के लिए अच्छी ड्रैनेज मिट्टी का इस्तेमाल करें। जिसमें सामान्य मिट्टी, गोबर की खाद और रेत का मिश्रण हो। इस पौधे की सही देखभाल से आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। इस पौधे के गमले को ऐसी जगह रखें जहां पर दिन में कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो।

अनार

अनार के पौधे को आप गमले में कटिंग की मदद से उगा सकते हैं। इसकी कटिंग को कुछ दिनों तक पानी में रखने के बाद गमले में लगाएं। इसके अलावा इसकी पतली टहनी की कटिंग को रेतीली मिट्टी में लगाकर भी उगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद इसे छायादार जगह पर रखें। बारिश के मौसम में इस पौधे को आप खुली जगह पर रख सकते हैं।

बारबाडोस चेरी

इसके फल आकार में दिखने में बेर जैसे होते हैं। इसमें छोटे-छोटे गुलाबी रंग के फूल आते हैं। जब बारबाडोस चेरी कच्ची होती है, तो इसके फल हरे होते हैं और पकने के बाद यह लाल हो जाते हैं। बरसात के मौसम में इस फल के पौधे को गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इसे कटिंग की मदद से लगाया जा सकता है। सही मिट्टी का चुनाव, पर्याप्त धूप, पानी और सही देखभाल की मदद से इसके पौधे से अच्छी मात्रा में फल प्राप्त किए जा सकते हैं।

अंगूर

अंगूर की बेल को आप बरसात के मौसम या फरवरी में आसानी से लगा सकते हैं। इसकी पतली कटिंग को आप रेतीली मिट्टी या प्रोपर ड्रैनेज वाली मिट्टी में लगा सकते हैं। बरसात के समय इसकी ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सकती है। इस तरह आप अंगूर की कई बेलें को छत पर लगा सकते हैं।