अगर आपको भी रंग-बिरंगे फूलों से प्यार है तो इन्हें घर की बालकनी का हिस्सा बना सकते हैं। दीवाली पर घर को लोग बड़े ही प्यार से सजाते हैं। सजावट में फूलों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कितना अच्छा हो अगर ये फूल आपको बाजार से न खरीदने पड़ें।

अगस्त का महीना कई फूलों वाले पौधों को तैयार करने के लिए अच्छा माना जाता है। अगर बालकनी में धूप सही आती है तो अभी लगाए गए कुछ पौधे आने वाले महीनों में रंग-बिरंगे फूल दे सकते हैं। खास बात यह है कि इनके लिए बहुत बड़ी जगह भी जरूरी नहीं है। बस इनके लिए अच्छे ड्रेनेज वाले गमले काफी हैं।

गेंदा

दिवाली की सजावट के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल गेंदे का होता है। अगस्त के आसपास लगाए गए मैरीगोल्ड के पौधे अच्छी धूप और थोड़ी बहुत देखभाल मिलने पर शरद ऋतु में फूल दे सकते हैं। पीले और नारंगी फूल बालकनी को फेस्टिव लुक देने में मदद कर सकते हैं।

गुलदाउदी

अगर आप चाहते हैं कि दिवाली के आसपास आपकी बालकनी फूलों से भर जाए तो गुलदाउदी लगा सकते हैं। यह ठंडे मौसम में खिलने वाला फूल है और दिन छोटे होने के साथ इसमें फूल ज्यादा आने लगते हैं। इसे ऐसी जगह रखें जहां अच्छी रोशनी मिले, लेकिन बहुत ज्यादा पानी न दें।

जिनिया

जिनिया (Zinnia) तेजी से बढ़ने वाले फूलों में गिना जाता है और इसकी कई किस्मों में गुलाबी, लाल, पीले, नारंगी और सफेद रंग मिलते हैं। अगस्त में लगाया गया पौधा मौसम अनुकूल रहने पर काफी जल्दी फूल दे सकता है।

कॉसमॉस

बालकनी में आप कॉसमॉस (Cosmos) लगा सकते हैं। इसके फूल गुलाबी, सफेद और अन्य रंगों में मिलते हैं। पर्याप्त धूप मिलने पर पौधा अच्छी तरह बढ़ सकता है।

बालसम

बालसम (Balsam) को मानसून से जुड़े मौसम का फूल माना जाता है और यह गर्म व नम परिस्थितियों में अच्छी तरह बढ़ सकता है। गुलाबी, बैंगनी, लाल और सफेद रंगों के फूल इसे बालकनी के लिए आकर्षक बनाते हैं।

अगर आपका लक्ष्य दिवाली के आसपास फूल पाना है, तो केवल पौधा लगा देना पर्याप्त नहीं है। धूप, गमले का ड्रेनेज, मिट्टी, पानी और पौधे की किस्म पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए नर्सरी से पौधा लेते समय स्वस्थ, मजबूत और अच्छी जड़ों वाला पौधा चुनें। बहुत छोटे या पहले से कमजोर पौधे से दिवाली तक भरपूर फूल मिलने की संभावना कम हो सकती है।