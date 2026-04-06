अन्य चीजों के मुकाबले कांच की वस्तुएं अपनी पारदर्शिता और चमक की वजह से ज्यादा आकर्षक लगती हैं। सजावट से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल तक, कांच का उपयोग हर घर में किया जाता है। कांच के फूलदान, डेकोरेटिव पीस या स्टोरेज जार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये घर के लुक को थोड़ा और स्टाइलिश बनाते हैं। पानी पीने के लिए कांच की बोतलें और किचन के सामान को सुरक्षित रखने के लिए कांच के जार भी काफी पसंद किए जाते हैं।

लेकिन नियमित इस्तेमाल के चलते इन पर सफेद धुंधली परत, पानी के निशान और जिद्दी दाग जमने लगते हैं, जिससे इनकी चमक फीकी पड़ जाती है। कई बार साधारण तरीके से धोने पर भी ये दाग पूरी तरह साफ नहीं होते और कांच मटमैला नजर आने लगता है। ऐसे में कुछ आसान और असरदार घरेलू उपाय हैं, जिनकी मदद से कांच की बोतलों और जार को दोबारा चमकाया जा सकता है।

1- नींबू और बेकिंग सोडा

अगर कांच के जार या अन्य वस्तुओं पर ज्यादा गहरे दाग है तो उसके लिए नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में क्लीनिंग एजेंट होता है जो दाग को साफ करने में मदद करते हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा और नींबू के रस का पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को प्रभावित जगह पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद स्पंज की मदद से साफ कर लें। इससे दाग आसानी से हट सकते हैं।

2- डिशवॉश लिक्विड और चावल

कांच की बोतल में थोड़ा डिशवॉश लिक्विड और 1 चम्मच कच्चे चावल डाल दें। थोड़ा पानी मिलाकर बोतल को अच्छी तरह हिलाएं। इससे अंदर की गंदगी आसानी से साफ हो सकती है।

3- टूथपेस्ट से करें सफाई

कांच के जार या बोतल को साफ करने के लिए टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए दाग वाली जगह पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगाकर मुलायम कपड़े से रगड़ दें, फिर धो लें। इससे दाग आसानी से छूट सकता है।

4- नमक और बर्फ के टुकड़े का कमाल

जिस कांच के बोतल को हाथ या फिर ब्रश से साफ नहीं कर सकते, उसके लिए नमक और बर्फ के टुकड़े काम आ सकते हैं। इसके लिए थोड़ा नमक और 2-3 बर्फ के टुकड़े बोतल में डालकर अच्छे से हिला दें। नमक स्क्रब की तरह साफ करता है, जिससे दाग आसानी से हट सकते हैं।

5- गुनगुना पानी और सिरका

किसी भी तरह के दाग-धब्बों को साफ करने के लिए सिरका और गुनगुना पानी का नुस्खा काफी पुराना है। कांच की बोतल या जार के जिद्दी दाग को साफ करने के लिए एक बर्तन में गुनगुना पानी लेकर उसमें आधा कप सफेद सिरका मिला दें। इसके बाद जार या बोतल को 15-20 मिनट तक के लिए इसमें भिगोकर छोड़ दें। फिर ब्रश से हल्का रगड़कर साफ करें।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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