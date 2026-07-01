Healthy Egg Recipes: नाश्ते में उबला अंडा या ऑमलेट खाते-खाते अगर आपका मन भी ऊब गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंडे से ऐसी कई हेल्दी और टेस्टी डिशेज बनाई जा सकती हैं, जो मिनटों में तैयार हो जाती हैं। ये न केवल पौष्टिक होती हैं बल्कि पूरे परिवार को पसंद भी आ सकती हैं।

अगर आप भी रोज-रोज उबला अंडा या ऑमलेट खाकर बोर हो चुके हैं, तो अब अपनी प्लेट में थोड़ा बदलाव लाने का समय है। अंडा प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है। कुछ आसान और स्वादिष्ट रेसिपीज की मदद से आप अंडे को नया ट्विस्ट दे सकते हैं।

एग भुर्जी रैप | Egg Bhurji Wrap

इसे बनाने के लिए सबसे पहले 2 अंडों की भुर्जी बनाएं। इसके बाद इसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया डालें। फिर गेहूं की रोटी या मल्टीग्रेन टॉर्टिला में लपेट दें। यह रेसिपी प्रोटीन और फाइबर का अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसे खाने के बाद आपका पेट लंबे समय तक भरा महसूस होगा।

वेजिटेबल एग मफिन्स | Vegetable egg muffins

वेजिटेबल एग मफिन्स बनाने के लिए सबसे पहले फेंटे हुए अंडों में पालक, कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज और थोड़ा चीज मिलाएं। फिर मफिन मोल्ड में डालकर 15-20 मिनट बेक करें। यह तैयार हो जाएंगे। इसे खाने से आपको प्रोटीन के साथ-साथ सब्जियों का पोषण मिलेगा।

एग फ्राइड राइस | Egg fried rice

इसे बनाने के लिए सबसे पहले ब्राउन राइस या बचा हुआ चावल लें। फिर उसमें स्क्रैम्बल्ड एग, गाजर, बीन्स, मटर और शिमला मिर्च डालकर हल्का-सा भून लें। इसमें सोया सॉस सीमित मात्रा में डालें। इसे आप वर्कआउट के बाद एनर्जी के लिए खा सकते हैं।

एग सलाद | Egg salad

इसे तो आप कभी भी भूख लगने पर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले उबले अंडों को काट लें। फिर इसमें खीरा, टमाटर, लेट्यूस, प्याज और थोड़ा ऑलिव ऑयल, काली मिर्च व नींबू का रस मिलाएं। इसमें कम कैलोरी और हाई प्रोटीन होता है। वजन घटाने वालों के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।

शाकशूका | Shakshuka

यह रेसिपी भी आपको एक बार ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले टमाटर, प्याज, लहसुन और शिमला मिर्च की मसालेदार ग्रेवी तैयार करें। फिर आपको उसमें अंडे फोड़कर डाल देने हैं। फिर ढक दें और पकने दें। ऊपर से धनिया डालकर मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ खाएं। यह आपके लिए हेल्दी और पेट भरने वाला नाश्ता या डिनर बन सकता है।

सुझाव: यदि किसी व्यक्ति को अंडे से एलर्जी है या डॉक्टर ने अंडे सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी है, तो वह इन्हें अपनी हेल्थ के अनुसार ही खाएं।